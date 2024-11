Stranger Things 5, in arrivo nel 2025 la nuova stagione: svelati i titoli di tutti gli episodi

Con un teaser trailer, Netflix alza il sipario sulla quinta stagione di Stranger Things, svelandone il periodo di uscita e i titoli di tutti gli episodi. Per tutti i fan della serie, che negli anni ne ha raccolti davvero moltissimi diventato una delle serie di punta di Netflix, l’attesa sta per finire. La nuova stagione, la quinta, sarà davvero l’ultima, e ci si aspetta un finale davvero entusiasmante e ricco di sorprese.

Strangers Things 5, l’uscita su Netflix

Stranger Things, la serie tv creata dai Duffer Brothers, è senza dubbio uno degli show di maggior successo di Netflix. Dal 2016, quando si è presentata al mondo con la sua prima stagione, la serie ha conquistato i cuori di milioni di fan. Questo grazie soprattutto alle diverse caratterizzazioni dei personaggi, a un’atmosfera anni Ottanta nostalgica ma autentica e a tutti i misteri che si intrecciavano e si snodavano nella narrazione.

La quarta stagione, uscita nel 2022, è stata la più drammatica delle serie e ha lasciato tutti col fiato sospeso. L’attesa è stata lunga, ma dopo un periodo produttivo complesso, complici anche gli scioperi degli sceneggiatori, la quinta stagione sta per arrivare, per chiudere definitivamente un cerchio aperto nel 2016. Bisognerà attendere ancora qualche mese. Netflix, infatti, ha annunciato che la quinta stagione è in arrivo in streaming nel 2025.

Stranger Things 5, svelati i titoli di tutti gli episodi

Attraverso un rapido teaser, accompagnato dall’ormai iconico sottofondo musicale dell’intro della serie, Netflix ha svelato al pubblico i titoli di tutte le 8 puntate di questa quinta e ultima stagione. Non mancano le sorprese e i misteri.

La missione

La scomparsa di ___

La trappola

Il mago

La scossa

La fuga da Camazotz

Il ponte

Il mondo reale

Di seguito il teaser trailer pubblicato da Netflix.

Tutti i fan si sono giustamente focalizzati sul titolo misterioso della seconda puntata, che annuncia la scomparsa di un personaggio della serie. “Nell’autunno del 1987 ha inizio un’ultima avventura”, annuncia uno slogan nel video. Questo ovviamente non fa che alimentare una spasmodica attesa, che sta ormai divorando da tempo ogni fan. Manca sempre meno per un finale di serie che si spera possa rivelarsi esaltante e ricco di sorprese.