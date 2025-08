L’ultima campagna pubblicitaria del marchio statunitense American Eagle ha scatenato una bufera sui social. Negli spot appare la nota attrice Sydney Sweeney con un paio di blue jeans del brand. Compare poi la scritta: “Sydney Sweeney ha ottimi jeans”. In inglese, però, la parola “jeans” ha la stessa pronuncia di “genes” (geni). Alcuni hanno interpretato la frase come “Sydney Sweeney ha ottimi geni”, riferendosi ai tratti somatici della giovane attrice: bionda, magra, occhi azzurri. Qualcuno, infatti, ha insinuato che l’obiettivo della campagna fosse quello di veicolare messaggi di eugenetica direttamente collegati al suprematismo bianco.

American Eagle ha difeso la sua operazione di marketing definendola “audace e giocosa”, mentre l’attrice, apertamente repubblicana, non ha commentato. Interpellato sul tema da un giornalista, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato: “Adesso che lo so adoro la sua pubblicità”. Anche Donald Jr. è intervenuto sulla questione, pubblicando un’immagine ironica generata con l’IA nella quale compare il padre in posa con i jeans. La polemica, però, non si placa e negli Stati Uniti il dibattito è più che mai infuocato.

La campagna pubblicitaria di American Eagle, contestata su più fronti e rimbalzata su tutti i social, risulta essere la più costosa dell’azienda. La protagonista è Sydney Sweeney, star della serie Euphoria. Scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla carriera alla biografia, fino alla vita privata.

Sydney Sweeney, biografia e carriera

Sydney Bernice Sweeney è nata il 12 settembre 1997 a Spokane, nello Stato di Washington. L’attrice ha 27 anni. Sua madre, Lisa Mudd, è un’ex avvocata penalista, mentre il padre, Steven Sweeney, è un hospitality manager. Dopo aver frequentato la scuola media alla Saint George’s School di Spokane, l’attrice si è interessata alla recitazione dopo aver partecipato a un’audizione per un film indipendente. Da quel giorno, e dopo aver convinto i genitori della sua scelta di intraprendere la carriera di attrice, ha iniziato a fare audizioni e a ottenere ingaggi di recitazione pubblicitaria a Seattle e Portland. All’età di 13 anni ha poi scelto di trasferirsi a Los Angeles. Per un periodo ha frequentato brevemente l’Università della California, per poi rituffarsi definitivamente nella recitazione.

Sweeney ha iniziato la sua carriera come guest star in programmi televisivi come 90210, Criminal Minds, Grey’s Anatomy e Pretty Little Liars. Ha poi ottenuto un certo riconoscimento per i suoi ruoli in Everything Sucks!, The Handmaid’s Tale e Sharp Objects. La notorietà, però, è arrivata poco dopo grazie alla sua interpretazione di Cassie Howard nella popolare serie televisiva Euphoria e alla sua partecipazione nella prima stagione della serie antologica The White Lotus. Entrambe le interpretazioni le sono valse due nomination ai Primetime Emmy Awards nel 2022 come miglior attrice non protagonista.

L’attrice è poi comparsa in C’era una volta a… Hollywood (2019), di Quentin Tarantino. In seguito, ha interpretato ruoli da protagonista nel film drammatico Reality e nella commedia romantica Anyone but You. Nel 2024, all’apice del suo successo mondiale, ha recitato nel film Madame Web, interpretando il personaggio di Julia Carpenter/Spider-Woman. Nello stesso anno ha prodotto e interpretato il film horror Immaculate.

La vita privata di Sydney Sweeney

Nel 2018, l’attrice ha intrapreso una relazione con l’uomo d’affari Jonathan Davino. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2022. Considerandolo il suo “partner di produzione”, l’attrice con lui ha prodotto i film Tutti tranne te e Immaculate. I due, però, si sono separati nel 2025, alla fine di marzo, annullando così il proprio matrimonio.

Sweeney, parallelamente alla carriera di attrice, è anche è ambasciatrice di diversi marchi e testimonial di numerose campagne pubblicitarie, per marchi come Giorgio Armani, Guess, Kérastase, Samsung e la stessa American Eagle. In collaborazione con la Ford Motor Company, l’attrice ha progettato una Mustang 2024 personalizzata. È nota, infatti, la sua grande passione per le automobili. Da appassionata ha restaurato una Ford Bronco del 1969 e una Ford Mustang del 1965.