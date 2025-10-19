Taylor Swift in una nuova serie in sei parti che offrirà un accesso dietro le quinte del suo tour da record Eras.

La serie sarà accompagnata da un film concerto, entrambi disponibili su Disney+ entro la fine dell’anno.

I due progetti debutteranno sulla piattaforma di streaming il 12 dicembre, anche se saranno accessibili solo i primi due episodi della serie End of an Era. Gli episodi saranno poi pubblicati settimanalmente, con gli ultimi due episodi in arrivo il giorno di Santo Stefano (26 dicembre).

Un trailer promozionale è uscito il 13 ottobre, offrendo ai fan un primo assaggio di ciò che li aspetta.

L’anteprima mostra Taylor che prova per le sue esibizioni, si allena e trascorre momenti con il fidanzato Travis Kelce, intervallati da spezzoni delle sue esibizioni sul palco.

Taylor Swift dietro le quinte

“Alla gente piace parlare di un fenomeno, quasi come se si trattasse di pezzi che vanno a posto, come se fossero accaduti all’improvviso”, esordisce Taylor con una voce fuori campo. “L’Eras ​​Tour non è stato il momento in cui tutti i pezzi sono andati al loro posto; questo tour è stato semplicemente il momento in cui ognuno di noi, dopo aver lavorato così tanto, avanzando passo dopo passo, ha trovato il suo equilibrio.”

Continua: “Abbiamo battuto ogni singolo record possibile con questo tour. L’unica cosa che resta da fare è chiudere il libro.”

Ciononostante, i fan si sono concentrati sulla conclusione del trailer, che mostra Taylor in un ampio bagno di marmo mentre si prepara il bagno e si strucca, mentre il suo gatto Benjamin Button la osserva.

Con ancora addosso il suo scintillante abito da performance, ammette: “Non riuscirò a dormire perché non posso, tipo, scendere. Quindi guardo un sacco di TV, mi faccio servire il servizio in camera a letto, firmo una scatola di 2.000 CD e poi… e poi sono stanca”, prima di aggiungere: “E poi rifaremo tutto da capo.”

Un rituale estenuante

L’estenuante rituale post-esibizione ha portato un fan a dichiarare: “Non la meritiamo”, mentre un altro fan preoccupato ha commentato: “‘Firma una scatola di 2.000 CD’. Ehi, ma Taylor DORME mai????”

Un terzo ha risposto: “Penso ESATTAMENTE quello che penso e la risposta è no… è anche sovrumana”.

Un quarto ha scritto: “Una regina che lavora sodo”.

Un altro fan che ha affermato di aver assistito a una delle esibizioni dell’Eras ​​Tour ha rivelato: “Ero esausta dopo il mio spettacolo e non ero io a esibirmi. Come ha fatto??????”, mentre qualcun altro ha teorizzato: “Penso che sia insonne come me. Molte delle sue canzoni parlano di stare sveglie fino alle prime ore del mattino”.

L’annuncio del film del concerto e della docuserie arriva subito dopo il lancio del nuovo album della star, The Life of a Showgirl, che ha infranto diversi record, tra cui il traguardo di streaming giornaliero su Spotify in meno di 11 ore.