Temptation Island, spunta la foto di Alessia prima dei ritocchini: com’era

Spunta una foto della napoletana Alessia Pascarella prima dei ritocchini: com’era e com’è la star di Temptation Island.

Alessia Pascarella è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti in onda su Canale 5. Ha partecipato al programma con Lino Giuliano, oggi suo compagno. Dopo aver trascorso infatti dei mesi lontani, hanno deciso di dare una seconda chance alla loro storia.

Al termine del percorso a Temptation hanno compreso di voler mettere un punto alla loro relazione, scegliendo di prendere strade separate. Dopo qualche mese hanno però provato a rimettere in piedi la storia. Il primo passo lo ha fatto Lino che, ha pubblicato alcuni video sui social, organizzando una sorpresa romantica per riconquistarla e, per chiederle scusa.

Temptation Island: Alessia qualche anno fa, com’era

Si è presentato con un mazzo di rose rosse, facendo esibire per lei un cantante. Poco dopo le ha regalato un anello, simbolo dell’amore nutrito nei suoi confronti. Alessia ha poi spiegato ai suoi fan di aver deciso di dargli una seconda possibilità, dato che lui si è mostrato realmente dispiaciuto.

Il loro ritorno di fiamma ha fatto gioire migliaia e migliaia di follower, ma ha destato anche molto scalpore dato che, Alessia qualche mese fa ha dichiarato tramite i suoi profili social che non sarebbe mai tornata con lui. Qualcuno infatti le ha puntato il dito contro, accusandola di incoerenza, ma in amore sá, nulla è mai certo e tutto può cambiare improvvisamente.

Oggi, Alessia è una vera e propria influencer, amatissima per la sua schiettezza, per la sua sincerità e per il suo fascino. Possiede una bellezza mozzafiato, mediterranea e conturbante ha fatto breccia nel cuore degli italiani. In tanti si chiedono se abbia mai ricorso alla chirurgia estetica.

Sembrerebbe che nel corso degli anni abbia cambiato il suo make-up, un elemento cruciale. Infatti, un trucco più o meno intenso può apportare dei piccoli cambiamenti al viso. Proprio di recente, una foto ha fatto il giro della rete, in tantissimi sono rimasti di stucco ammirando la sua bellezza.

Dal prima e dopo non emergono significativi cambiamenti, di certo quando ha scattato la prima foto era più piccola e dunque, con il trascorrere del tempo qualche lieve modifica c’è stata, ma non sembrerebbe imputabile ai ritocchini estetici.

I suoi fan continuano, nel frattempo, a seguirla sui suoi profili social, mostrando interesse per l’andamento della sua relazione con Lino, sono infatti felici di sapere che abbia ritrovato il sorriso e la quiete accanto a lui.