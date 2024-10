The Substance: trailer, cast e trama del film con Demi Moore

Il 30 ottobre esce nelle sale The Substance, film diretto da Coralie Fargeat, con protagonista Demi Moore. Scopriamo trailer, cast e trama. Presentato in anteprima, in concorso al 77º Festival di Cannes, il film ha ricevuto una lunga ovazione al termine della proiezione. La critica poi lo ha elogiato, considerandolo un film destinato a diventare un cult.

Coralie Fargeat, la regista del film, aveva esordito nel 2017 con l’ottimo Revenge, raccontando una storia di vendetta al femminile molto convincente. Dopo aver diretto un episodio della serie The Sandman, la regista torna al cinema con la sua seconda opera, pronta a stupire ancora una volta. Ha sicuramente già stupito la critica, che all’unanimità lo ha giudicato come un film destinato a diventare un classico. The Substance esce in italia il 30 ottobre. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

The Substance: trama e trailer del film

Elisabeth, un’attrice di Hollywood alla soglia dei 50 anni e sull’orlo del dimenticatoio, viene licenziata dal programma di aerobica che conduceva in televisione. Disperata e depressa, la donna decide di rispondere a un particolare annuncio, nel quale si cercano persone su cui sperimentare un misterioso siero che fa ringiovanire. Una volta assunta questa strana sostanza, Elisabeth si rende presto conto degli effetti, che la portano a dare vita per partenogenesi a Sue, una nuova versione di sé stessa più giovane e più bella.

La donna dovrà seguire una regola che il siero le impone: alternarsi con Sue ogni settimana, in modo tale che una delle due rimane ibernata mentre l’altra è in cicolazione. Elisabeth, quando è ibernata, può percepire tutto quello che fa Sue, rivivendo una seconda giovinezza. Qualcosa va storto, però, quando Sue decide di ribellarsi a questo sistema.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 30 ottobre.

The Substance: il cast del film

Il cast del film è composto da Demi Moore, che interpreta la protagonista Elisabeth, mentre Margaret Qualley (The Nice Guys, C’era una volta a… Hollywood, Povere creature!) veste i panni di Sue. Nel cast troviamo anche: Dennis Quaid (The Day After Tomorrow, Midway), Hugo Diego Garcia (Death and Other Details), Oscar Lesage (Le relazioni pericolose) e Joseph Balderrama (The Batman).