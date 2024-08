The Well: trama, cast e trailer del film horror di Federico Zampaglione

The Well è il nuovo film horror di Federico Zampaglione, nelle sale dal 31 luglio. Vediamo trama, cast e trailer. Il 31 luglio è uscito nelle sale The Well, il nuovo film di Federico Zampaglione. Dopo essere stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Sitges a Barcellona, il film di Zampaglione arriva nelle sale italiane e non solo, considerando una distribuzione internazionale di livello che vede coinvolti oltre 104 paesi.

Zampaglione, celebre frontman dei Tiromancino, torna a dirigere un film horror a distanza di 15 anni da Shadow. Dopo aver esplorato il thriller con Tulpa e drammatico/musicale con Morrison, il regista torna al genere che sembra prediligere maggiormente. Scopriamo la trama del film, il cast e il trailer.

The Well: la trama del film

Lisa Gray è una giovane restauratrice d’arte alla quale viene affidato un incarico. La ragazza, infatti, dovrà recarsi in Italia, più precisamente in un piccolo paese come Sambuci, vicino a Tivoli, per eseguire un lavoro di restauro su un dipinto risalente al Medioevo. Per la giovane restauratrice sembra un lavoro affascinante, ma non conosce il pericolo che vi si cela dietro. Il dipinto, infatti, nasconde una vecchia maledizione in grado di risvegliare qualcosa di oscuro e leggendario, una creatura mostruosa che sembrava sepolta nel tempo.

The Well: cast e trailer

Il cast di The Well è formato da attori italiani e internazionali. Lisa Gray, la protagonista del film, è interpretata da Lauren LaVera (Terrifier 2). Claudia Gerini interpreta la duchessa Emma Malvisi e l’attore Giovanni Lombardo Radice, recentemente scomparso, veste i panni del padre di Lisa. Nel cast anche gli attori Lorenzo Renzi (Maremmamara, Abbi fede, Ho sposato un calciatore) e Melanie Gaydos (Insidious – L’ultima chiave).

Di seguito il trailer di The Well, dal 31 luglio al cinema.