Nella recente puntata de La Zanzara si sono registrati momenti di alta tensione che hanno costretto Cruciani a interrompere la puntata.

Giuseppe Cruciani torna a far parlare di sé, ma questa volta non per il suo modo di fare provocatorio, bensì per un ospite presente nel suo celebre show, “La Zanzara“, che ha minacciato il suo interlocutore. Durante lo show radiofonico, infatti, è scoppiata una discussione accesa tra Giuseppe Barboni e Musta Re.

Sono due personalità di spicco nei loro rispettivi ambiti. Se il primo è denominato il nuovo Flavio Briatore, imprenditore di successo tra gli uomini più ricchi d’Italia – nonché vicecampione italiano master di lotta greco-romana, categoria oltre i 100 chili – il secondo è un giovane trapper di origine egiziana, piacentino d’adozione, criticato da chi sostiene che i suoi video siano una vera e propria istigazione alla violenza.

Due personalità decisamente fumantine che evidentemente si sono trovate in collisione, tanto che si è rischiato di degenerare in uno scontro fisico.

La reazione del conduttore

Il programma di Cruciani, La Zanzara, lo scorso 25 marzo è stato al centro di un episodio che in queste ultime ore è diventato virale sui social. I suoi ospiti, Musta Re e Giuseppe Barboni, hanno litigato e il presentatore è stato costretto a interrompere la diretta per calmare gli animi. Doveva essere una semplice discussione e invece tutto è precipitato, facendo salire la tensione alle stelle.

“Ti spacco la faccia”, esordisce Barboni perdendo completamente la calma, mentre il trapper risponde: “Perché mi stai fissando?”. Di fronte all’escalation del confronto, Giuseppe Cruciani è intervenuto immediatamente, interrompendo la diretta e mandando in onda della musica per stemperare la tensione. Nel frattempo, dietro le quinte si cercava di riportare la calma, mentre in collegamento da Roma restava solo David Parenzo, co-conduttore del programma.

L’atmosfera nello studio è diventata carica di nervosismo, con lo staff impegnato a evitare che lo scontro degenerasse ulteriormente. Cruciani, consapevole della gravità della situazione, ha preferito non rischiare e ha sospeso la trasmissione per alcuni minuti. Una volta ristabilita una parvenza di tranquillità, Cruciani è tornato in onda con parole molto dure nei confronti di Barboni.

“Musta Re si può contestare, ma il signor Giuseppe Barboni ha detto ‘ti spacco la faccia’. È una cosa che non esiste. Si può contestare quello che dice, ma non si usa questo linguaggio. È impazzito completamente. Invece di dire quello che pensa sulle frasi di Musta Re, ha subito detto ‘ti spacco la faccia’. In questo caso, chi è il violento? Il dott. Barboni si è dimostrato un violento. Molto più violento di Musta Re”.