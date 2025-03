Tina Cipollari sta continuando la sua conoscenza con Cosimo, e si è adesso saputo cosa è successo tra i due in camera d’albergo.

Il famoso dating show Uomini e Donne – condotto ormai da anni da Maria De Filippi – ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. In tutto questo tempo ci sono state numerose storie d’amore nate in quello studio televisivo.

Molti telespettatori sono ora curiosi di scoprire come stia procedendo la frequentazione tra Tina e Cosimo. C’è stata una notizia choc.

Ecco cosa è successo tra Tina Cipollari e Cosimo

Tina Cipollari è una vera protagonista del programma Mediaset, e da anni veste i panni di opinionista. La sua personalità eccentrica e piena di energia ha sempre fatto sì che lei diventasse una delle più amate del mondo dello spettacolo e della tv italiana, tanto che ancora oggi continua ad essere apprezzata da tutti i telespettatori. Anche lei ha voluto ora iniziare la ricerca dell’anima gemella e sta approfondato delle conoscenze con diversi cavalieri. Tra questi, ad essere sceso per lei, è anche il benestante Cosimo che le ha promessa sin da subito ricchezza e una vita di svago. Per l’esterna l’ha ad esempio portata a Parigi, e proprio lì Tina si è lasciata andare ad uno shopping sfrenato e ha trascorso con lui dei momenti piacevoli.

Durante la scorsa puntata, si è anche visto un aneddoto su quello che è accaduto tra i due nella camera d’albergo. Ad un certo punto, lei ha voluto mantenere una certa riservatezza e si è rintanata nella stanza per godersi un po’ di benessere fisico. Cosimo è infatti entrato nella stanza, ma Tina si è presentata con una maschera per il viso e del dentifricio nero sui denti. L’opinionista di Uomini e Donne ha per questo preferito non farlo entrare e farlo aspettare fuori dalla porta, almeno finché lei non finisse il suo trattamento.

L’esterna ha fatto subito il giro del web, anche perché Tina ha più volte ammesso di essersi trovata molto bene e che Cosimo ha tutte le caratteristiche del suo uomo ideale. “Lui è un uomo molto generoso, divertente, simpatico“, ha infatti detto lei in puntata, “a me piacciono gli uomini così“.