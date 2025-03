In Tv è l’opinionista determinata e fumantina di Uomini e Donne. A casa Tina si occupa delle sue galline: il video è virale

Chi l’avrebbe detto che l’amato volto del dating show di Maria De Filippi, la vamp di Viterbo, avesse come passione la vita bucolica? Una vita che l’ assorbe quando tolto trucco e parrucco e lanciate le scarpe con i tacchi, fa ritorno a casa, nella sua splendida villa immersa nel verde.

Tina Cipollari non smette mai di stupire. Questa nuova edizione di Uomini e Donne, arrivata ormai a metà percorso, si sta rivelando ricca di colpi di scena che la riguardano, visto che dopo tanti anni ha deciso di salire sul trono per tentare (nuovamente) di trovare il suo principe azzurro.

Benché non abbia abbandonato la sua missione di opinionista senza peli sulla lingua, Tina si è ritagliata uno spazio tutto per sé, dedicato a conoscere corteggiatori che rispecchiano le sue rigide richieste: ricchezza esagerata, eventualmente vedovanza e se presenti, figli autonomi e lontani. Qualcuno è arrivato ma non è stato all’altezza, tranne Cosimo Dadorante: pugliese, 47 anni, proprietario di una società immobiliare.

Tina Cipollari ama stare con le sue galline

Nonostante l’età di Cosimo non sia quella auspicata da Tina, essendo più giovane, il cavaliere è riuscito a conquistarla con il sorriso, la simpatia e regali costosi. “Andiamo a cena fuori, in attesa di qualcosa di meglio ne ho uno solo” aveva detto la tronista dopo aver ricevuto l’invito dell’audace spasimante. Alla fine la conoscenza ha preso piede e i due, sorprendentemente, pare abbiano trovato la giusta sintonia.

Hanno fatto esterne, anche nel paese di lui, Mesagne, dove l’ ha presentata ai suoi genitori, e hanno trascorso anche un romantico weekend a Parigi dove il cavaliere non ha badato a spese: “Ieri sera ho capito perché sono entrato nella tua vita – le ha detto lui -. Ho capito che hai bisogno di essere valorizzata. Non permettere mai a nessuno di metterti in discussione. Devi prometterlo”. Camera che affaccia sulla Torre Eiffel e shopping sfrenato. Si può dire che la coppia abbia davvero trovato un punto d’incontro.

Eppure dietro questa personalità prorompente, dedita alla ricerca del lusso, Tina Cipollari nasconde un’anima attratta dalle cose semplici della vita. Come la vita di campagna e l’accudimento degli animali. L’opinionista di Uomini e Donne più volte ha rivelato di amare stare a contatto con la natura ma in particolare ama prendersi cura delle sue galline: “Abito in campagna con le mie galline, papere e oche. Sono abituata a stare in mezzo a loro.” Ha raccontato in un’intervista. Per togliere ogni dubbio sui social è puntato un video un cui Tina Cipollari in tenuta casual con stivaloni di gomma dà da mangiare alle sue pennute: “co co co venite” le chiama l’amata opinionista, prendendo il cibo da un secchio e posandolo su una lastra appoggiata sul prato. Il video è simpaticissimo, tutto da ridere.