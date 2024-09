Tomaso Trussardi: età, patrimonio, moglie e figli, lutto, dove vive

Chi è Tomaso Trussardi: dall’età alla vita privata fino al terribile lutto al patrimonio. Tutto quello che c’è da sapere su di lui.



Tomaso Trussardi è uno dei maggiori imprenditori italiani ed è tra i soci della famosa casa di moda. Nato a Bergamo il 6 aprile 1983, è uno degli eredi dei Trussardi, famiglia tra le più importanti della moda italiana. E’ nato dall’amore tra Marialuisa Gavazzeni, docente di Economia all’Università di Roma ‘La Sapienza’, e di Nicola che è venuto a mancare quando Tomaso aveva solo 15 anni a causa di un incidente. Quando Tomaso ha 18 anni, poi, perde anche il fratello Francesco che muore nel 2003 mentre era alla guida della sua auto, poco dopo aver preso in mano le redini dell’azienda di famiglia che, in seguito, è stata guidata da Beatrice e Gaia, sorelle di Tomaso.

Tomaso, nonostante i due lutti terribili, è riuscito a portare a termine gli studi conseguendo una laurea in Economia e un Master in Corporate Finance e Banking presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 2016, la sorella Beatrice gli ha ceduto il 25% dell’azienda il cui patrimonio ammonterebbe a circa 152 milioni di euro. Una fetta di tale cifra spetterebbe proprio a Tomaso Trussardi.

Tomaso Trussardi curiosità: tutto sulla vita privata

Tomaso Trussardi è sempre stato molto schivo e riservato fino all’incontro con Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti nel 2011 a cena a cui sono seguiti tre mesi di corteggiamento prima che tra loro scatti la famosa scintilla. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker trova in Tomaso Trussardi l’uomo con cui scrivere una nuova pagina della sua vita sentimentale. La storia tra loro, così, diventa importante al punto da portare alla nascita di una nuova famiglia. I due, infatti, diventano prima genitori di Sole, nata nel 2013, e poi di Celeste nata nel 2015. Il matrimonio, invece, è stato celebrato nel 2014 ed è finito nel 2022.

Attualmente, i due sono semplicemente genitori di Sole e Celeste per le quali sono riusciti a mantenere rapporti civili dopo il divorzio. Le bambine vivono stabilmente con la mamma ma trascorrono anche diverso tempo con il padre.

“Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono “ritorno di fiamma”. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”, le parole di Michelle Hunziker sul rapporto con gli ex mariti in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F.