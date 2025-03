Francesco Totti e Noemi Bocchi allargano la famiglia con l’arrivo di Fred: il dolce annuncio, con una foto, fa impazzire il web.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua a gonfie vele. Finito il matrimonio con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è uscito ufficialmente allo scoperto con Noemi Bocchi con cui la storia è diventata immediatamente importante. Entrambi con un matrimonio alle spalle e dei figli, hanno fatto squadra contro il gossip e i vari pettegolezzi difendendo la loro storia e vivendola con tanta discrezione. Solo recentemente hanno cominciato a pubblicare più contenuti social dove la coppia ha anche annunciato la scelta di allargare la famiglia.

Per mesi, sul web, si sono diffuse voci di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi che, già mamma di due figli nati dal suo matrimonio, oggi finito, si sta vivendo serenamente il nuovo capitolo sentimentale della sua vita. Le voci sulla presunta gravidanza della Bocchi non sono mai state confermate e, ad oggi, la compagna di Totti non sarebbe in dolce attesa. La coppia, tuttavia, ha comunque deciso di allargare la famiglia come ha annunciato sui social.

Francesco Totti e Noemi Bocchi accolgono Fred in famiglia

Papà di Cristina, Chanel e Isabel e mamma di Sofia e Tommaso, Francesco Totti e Noemi Bocchi trascorrono tanto tempo con i rispettivi figli ritagliandosi anche del tempo per concedersi delle lunghe vacanze con i loro ragazzi. Insieme, sono riusciti a formare una splendida famiglia allargata a cui, oggi, si aggiunge anche Fred, un tenero cucciolo che ha conquistato il cuore dell’ex calciatore e della compagna.

Per Totti, l’arrivo di Fred va a colmare il vuoto lasciato dal cane con cui ha vissuto durante gli anni del matrimonio con Ilary Blasi e che è venuto a mancare dopo dieci anni. Fred, il tenero cucciolo accolto da Totti e da Noemi Bocchi che ha già conquistato tutta la famiglia. I più felici del nuovo arrivo in famiglia sono sicuramente i figli dei componenti della coppia che potranno trascorrere delle dolci e divertenti ore spensierate con lui.

Con l’arrivo di Fred, dunque, la famiglia Bocchi-Totti è finalmente al completo? Il mondo del gossip continua a monitorare la vita della coppia in attesa che i rumors sulla presunta gravidanza di Noemi si concretizzano. La coppia, però, non commenta tutte le voci che, da mesi, circolano sul futuro della coppia.