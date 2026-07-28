Come va la guerra dei Roses all’amatriciana che da quattro anni, con alterne fortune, monopolizza le attenzioni degli orfani della favola avariata della fu coppia d’oro Totti-Ilary?

L’assegno di mantenimento ridotto

Dall’epica saga dei Rolex a chi ha tradito per primo, dall’appannaggio mensile per il mantenimento dei figli, due dei quali fra un po’ avranno i capelli bianchi, alla denuncia per abbandono di minore, la giostra di avvocati divorzisti, la sfilata di testimoni vip e semi vip, il carosello di giudici… Sembra che il Capitano per sempre stia ottenendo più dello sperato, sta, almeno ai punti, vincendo.

Così almeno per i rotocalchi (facciamo finta che ne esistano ancora) considerando il ritocco verso il basso dell’assegno di mantenimento dei figli perché in effetti il primogenito Christian guadagna di suo, la secondogenita Chanel si sta affermando in tv, mentre per la piccola Isabel dovrebbero essere sufficienti (così la pensa il giudice del Tribunale civile di Roma Gianluca Gelso) 10.900 euro al mese. Erano 12.500, Ilary ne chiedeva circa 20mila.

Noemi alla corte di Milly Carluci

Sul fronte mediatico, la Ilary reginetta del gossip – che aspetta il sospirato divorzio per il via libera alle nozze con il nuovo compagno Bastian – troverà forse una Noemi Bocchi non più confinata al dietro le quinte della scena.

Almeno a voler credere all’informatissimo Candela di Dagospia che dà per avviatissime le trattative per una sua partecipazione da concorrente a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Una tribuna tv e un palcoscenico social mica da poco per indirizzare l’unica guerra dei Roses che il pubblico devoto sembra intenzionato a meritarsi.