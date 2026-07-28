Chi deve tenere sotto controllo la glicemia, o semplicemente desidera evitare il classico calo di energia dopo pranzo, si pone spesso la stessa domanda: meglio un piatto di pasta o un piatto di legumi? La risposta, però, non è così semplice come potrebbe sembrare.

Per anni la pasta è stata considerata il “nemico” della glicemia, mentre i legumi sono stati promossi come l’alternativa ideale. In realtà, gli esperti spiegano che tutto dipende dalle quantità, dal tipo di alimento scelto e soprattutto da come viene composto il pasto.

La buona notizia è che non è necessario eliminare la pasta. Con qualche accorgimento è possibile gustarla senza provocare forti oscillazioni della glicemia. Allo stesso tempo, i legumi rappresentano uno degli alimenti più interessanti dal punto di vista metabolico e possono diventare protagonisti della tavola anche per chi non soffre di diabete.

Perché alcuni alimenti fanno salire la glicemia più velocemente

Ogni volta che consumiamo carboidrati, il nostro organismo li trasforma in glucosio, che passa nel sangue. La velocità con cui questo avviene dipende da diversi fattori.

Alimenti ricchi di zuccheri semplici o farine molto raffinate vengono assorbiti rapidamente, provocando un aumento più marcato della glicemia. Al contrario, la presenza di fibre, proteine e grassi rallenta la digestione e rende l’assorbimento del glucosio più graduale.

È proprio per questo motivo che due pasti con lo stesso numero di calorie possono avere effetti molto diversi sul metabolismo.

I legumi sono tra gli alimenti migliori per la glicemia

Fagioli, ceci, lenticchie, piselli e fave vengono spesso definiti “carboidrati intelligenti”. Pur contenendo amido, sono anche ricchi di fibre solubili e proteine vegetali, una combinazione che contribuisce a rallentare lo svuotamento dello stomaco e l’assorbimento degli zuccheri.

Diversi studi hanno evidenziato che il consumo regolare di legumi è associato a un migliore controllo della glicemia, a una maggiore sazietà e a un ridotto rischio di sviluppare diabete di tipo 2.

Inoltre, favoriscono il benessere del microbiota intestinale grazie all’elevato contenuto di fibre fermentabili, che vengono trasformate dai batteri intestinali in sostanze benefiche per l’organismo.

E la pasta? Non è il nemico che molti pensano

Anche la pasta può trovare spazio in un’alimentazione equilibrata. La pasta di grano duro ha infatti un indice glicemico generalmente inferiore rispetto ad altri prodotti a base di farine raffinate, soprattutto quando viene cotta al dente.

Durante la cottura, infatti, l’amido diventa progressivamente più disponibile. Più la pasta è cotta, maggiore sarà la velocità con cui verrà digerita.

Un altro aspetto importante riguarda la porzione. Una quantità adeguata, inserita all’interno di un pasto completo, produce un effetto molto diverso rispetto a un grande piatto condito solo con sughi ricchi di grassi o accompagnato da pane.

Il segreto è come costruisci il piatto

Secondo nutrizionisti e diabetologi, il vero elemento che determina la risposta glicemica non è soltanto il singolo alimento, ma l’intero pasto.

Un piatto di pasta condito con verdure, legumi, olio extravergine d’oliva e una fonte proteica viene assorbito molto più lentamente rispetto a una semplice pasta al pomodoro consumata da sola.

Lo stesso vale per i legumi.

Un’insalata di ceci con verdure fresche, tonno o uova rappresenta un pranzo molto diverso rispetto a una zuppa di legumi accompagnata da abbondante pane bianco.

La combinazione tra carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni permette infatti di ridurre i picchi glicemici e prolungare il senso di sazietà.

Chi sazia di più?

Dal punto di vista della sazietà, i legumi partono avvantaggiati. L’elevato contenuto di fibre e proteine contribuisce infatti a rallentare la digestione e a stimolare gli ormoni coinvolti nel controllo dell’appetito.

Molte persone riferiscono di arrivare all’ora di cena con meno fame dopo un pranzo a base di legumi rispetto a uno composto esclusivamente da pasta. Questo non significa che la pasta non sazi, ma che potrebbe essere utile abbinarla sempre a ingredienti ricchi di proteine e fibre.

E se li mangi insieme?

È probabilmente una delle strategie migliori. Pasta e legumi rappresentano un classico della dieta mediterranea e costituiscono un piatto nutrizionalmente molto interessante.

Le proteine vegetali dei legumi completano quelle presenti nei cereali e permettono di ottenere un profilo aminoacidico più equilibrato. Inoltre, la presenza delle fibre dei legumi riduce la velocità di assorbimento dei carboidrati della pasta.

Una porzione moderata di pasta integrale con ceci, lenticchie o fagioli può quindi rappresentare un pranzo completo, saziante e con un impatto glicemico inferiore rispetto alla sola pasta.

Anche la pasta fredda può avere un vantaggio

Esiste un dettaglio poco conosciuto ma interessante. Quando la pasta viene cotta, raffreddata e successivamente consumata, parte dell’amido si trasforma in amido resistente.

Questa particolare forma di amido viene digerita più lentamente e può contribuire a ridurre la risposta glicemica del pasto.

Per questo motivo, durante l’estate, una pasta fredda preparata con legumi, pomodorini, zucchine, tonno e olio extravergine rappresenta un’ottima soluzione sia dal punto di vista nutrizionale sia pratico.

Chi ha il diabete deve eliminare la pasta?

Assolutamente no. Le principali società scientifiche non raccomandano di eliminare completamente i carboidrati, ma di sceglierli con attenzione e inserirli in un’alimentazione equilibrata.

Anche chi convive con il diabete può consumare pasta, preferibilmente nelle giuste quantità, scegliendo quando possibile quella integrale e abbinandola a verdure e proteine.

L’obiettivo non è demonizzare un alimento, ma evitare pasti costituiti quasi esclusivamente da carboidrati raffinati.

Qual è la scelta migliore?

Se l’obiettivo è controllare meglio la glicemia e sentirsi sazi più a lungo, i legumi rappresentano probabilmente la scelta più favorevole grazie al loro elevato contenuto di fibre e proteine. Questo, però, non significa che la pasta debba essere esclusa.

Consumata al dente, nelle giuste porzioni e inserita in un piatto ricco di verdure e proteine, può far parte senza problemi di un’alimentazione sana.

La soluzione ideale potrebbe essere proprio quella suggerita dalla tradizione mediterranea: alternare pasta e legumi durante la settimana e, quando possibile, unirli nello stesso piatto.

In fondo, non è la domanda “legumi o pasta?” a fare davvero la differenza, ma come viene costruito il pranzo nel suo insieme. È l’equilibrio tra fibre, proteine, carboidrati di qualità e grassi buoni a determinare una risposta glicemica più stabile e una sazietà che dura fino al pasto successivo.