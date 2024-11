Una possibile vittima di Donald Trump neo presidente USA è il principe Harry che con la moglie Meghan Markle potrebbe essere cacciato dagli Stati Uniti per una affermazione “estremamente sciocca” di alcuni anni fa. Il Duca di Sussex in passato ha raccontato nei dettagli le sue esperienze con le droghe psichedeliche , una confessione che potrebbe causare il caos per il suo visto.

Harry, che è padre di due figli, ha parlato, ricorda il giornale inglese Mirror, nelle sue memorie nel libro intitolato Spare, di aver preso funghi allucinogeni a una festa a Hollywood, Los Angeles e marijuana in altre occasioni.

Harry fu molto criticato

Gli esperti reali hanno criticato duramente l’ammissione, poiché potrebbe rivelarsi molto costosa per Harry e Meghan. Richard Fitzwilliams, un commentatore reale, ha affermato: “Harry è stato estremamente sciocco a parlare del suo consumo di droga in Spare sia nelle interviste che nelle memorie, disponibili in edizione tascabile. Tuttavia, i Sussex hanno mantenuto un profilo relativamente basso durante le elezioni, esortando gli americani a votare ma senza essere espliciti su chi.

Meghan non entra in politica

“Un tempo si pensava che Meghan potesse entrare in politica, ma non abbiamo visto alcun segno in tal senso.

È molto improbabile che Trump rischierebbe un episodio imbarazzante che coinvolga la famiglia reale espellendo Harry, se si scoprisse che non aveva rivelato il suo consumo di droga nella sua richiesta di visto”

Intervistato per una tv inglese all’inizio di quest’anno da Nigel Farage se ci sarebbero stati dei “privilegi speciali” per Harry, Trump, che è stato dichiarato colpevole di 34 capi di imputazione per falsificazione di documenti aziendali a maggio, ha risposto: “No. Dovremo vedere se sanno qualcosa sulla droga e, se ha mentito, dovranno prendere le misure appropriate”.

Farage ha quindi insistito: “Un’azione appropriata? Che potrebbe significare… non restare in America?” Considerando questo, Trump ha risposto: “Oh, non lo so”

Ma si è capito che la coppia reale, trasferitasi negli Stati Uniti nel 2020, ha un “piano di riserva” in atto, con preparativi già in atto nel caso in cui dovesse accadere il peggio. Si pensa che questo sia trovare residenza in Portogallo, dove hanno una nuova casa per le vacanze. È vicina a quella di proprietà dell’amata cugina più giovane di Harry, la principessa Eugenia e di suo marito Jack Brooksbank.

In un memorabile passaggio di Spare, pubblicato nel gennaio 2023, Harry ha raccontato un’esperienza con i funghi magici a una festa di Hollywood, ricordando: “Ho fissato il bidone. Lui mi ha guardato a sua volta. ‘Cosa sta fissando? ‘ Poi è diventato… una testa. Ho premuto il pedale e la testa ha aperto la bocca. Un enorme sorriso aperto.”

Con una franchezza raramente riscontrabile tra i membri più anziani della famiglia reale, Harry ha anche confessato che, mentre la cocaina “non gli ha fatto niente”, “la marijuana è diversa, quella in realtà mi ha aiutato molto”.