Stefano De Martino è l’ idol dei maschi sotto i 40 che attendevano da tempo? Il fascino dell’ex ballerino incanta tutti.

Il video di un noto volto della TV sta facendo il giro del web per due ragioni distinte: primo perché il protagonista delle immagini è un giovane uomo amatissimo ed ex concorrente del Grande Fratello e secondo, perché nella clip appare identico a Stefano De Martino.

Il presentatore di Affari Tuoi è risaputo ormai, è il simbolo del trentenne maschio etero di successo. Già padre, conquistatore di cuori (ha sposato una delle donne più desiderate d’Italia, Belen Rodriguez), fascino da vendere, simpatia anche e soprattutto carriera straordinaria, costruita da umili origini. Insomma, Stefano è davvero un punto di riferimento per molti.

La riflessione nasce da un post diramato da un altro giovane uomo che ha una storia più dura ma simile a quella di De Martino perché ricca di traguardi importanti personali e soprattutto di resilienza. Lui è Manuel Bortuzzo, ex gieffino e nuotatore italiano, che in questi giorni è ritornato a far parlare di sé.

Bortuzzo identico a Stefano De Martino: le immagini parlano da sole

La storia di Manuel Bortuzzo fa sempre stringere il cuore. A 19 anni nel pieno della sua giovinezza, durante il percorso da campione olimpico del nuoto, la sua vita viene stravolta da un proiettile. Manuel si trovava nella periferia romana e rimane vittima innocente di un agguato che gli provoca una lesione al midollo.

Da quel momento Manuel viene lanciato in un’esistenza diversa, costretta alla sedia a rotelle. Manuel però dimostra fin da subito una grande forza, diventando un esempio per tante persone. Partecipa anche al Grande Fratello Vip 6, dove si fa conoscere ancora di più e dove mostra tutta la sua forza.

Ebbene, in queste ultime ore, Stefano De Martino e Manuel Bortuzzo sono vicini per una clip di quest’ ultimo diventata virale. Il nuotatore infatti è apparso sui social in piedi. Una visione che ha entusiasmato tutti i suoi fan, che l’hanno immediatamente riempito d’affetto.

Il campione che ha spiegato di indossare dei tutori ha ringraziato subito i fan: “Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! Magari senza. Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre”.

Ma c’è un’altra cosa che ha lasciato senza parole i follower. Manuel indossa un outfit che ricorda il tipico completo che De Martino sfoggia ad Affari Tuoi e la somiglianza è così forte da lasciare tutti senza parole. Lo stesso Manuel ironizza su questo ammettendo la sua somiglianza con l’ ex ballerino napoletano.