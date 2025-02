Affari Tuoi grazie a Stefano De Martino è diventato lo spettacolo dentro lo spettacolo, con un pizzico di scaramanzia che non guasta

Il pubblico è incantato da Stefano De Martino che tutte le sere alla stessa ora fa sognare con Affari Tuoi. Il programma dei pacchi, carico già di suo di un fascino tutto da giocare, in cui la fortuna la fa da padrona, grazie all’ex ballerino di Amici è diventato l’appuntamento imperdibile per stare con il fiato sospeso e farsi anche una bella risata.

I gesti scartamici appartengono alla cultura italiana da tempi indefiniti e non sono nuovi nei programmi televisivi, soprattutto quelli con giochi a premi. Inutile ricordare il tocco sul fondoschiena di Paolo Bonolis che alcuni concorrenti di Avanti un altro! fanno con la speranza di pescare il pidigozzo con la cifra più alta. Ma di esempi ce ne sarebbero anche tanti altri.

La scaramanzia è entrata ufficialmente anche ad Affari Tuoi grazie a Stefano De Martino che non privo, evidentemente, di saperi ancestrali e tradizionali, da campano doc, ha deciso di tuffarsi in questa bolla fantasiosa dei portafortuna. Del resto come diceva una suo celebre compaesano, quale il grande Peppino De Filippo, “Non è vero ma ci credo”, e finché non si ferisce la sensibilità altrui, perchè non provare?

Stefano De Martini diventa un portafortuna umano

La recente puntata di Affari Tuoi ha particolarmente catturato il pubblico per uno speciale modo di fare di Stefano De Martino. Il presentatore infatti ha compiuto un gesto scaramantico che ha entusiasmato il pubblico. Durante il gioco, il concorrente Angelo era in un momento di grande tensione, e De Martino ha deciso di girargli al contrario il basco nero che indossava. Questo gesto si è rivelato fortunato, perché Angelo ha poi vinto 75mila euro.

Il pubblico e il web hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, ribattezzando De Martino “portafortuna umano” per il suo coinvolgimento e la sua simpatia. Ma cosa c’è dietro questo particolare modo di sfidare la fortuna? Sembra una cosa banale, nata lì sul momento, ma non è così.

Stefano lo sapeva bene o si è informato studiando? Questo non ci è dato sapere, ma a quanto pare il gesto di girare i vestiti al contrario ha origini scaramantiche, soprattutto in Sardegna, dove si crede che possa scacciare la sfortuna e il malocchio. Secondo la tradizione popolare, questa pratica veniva usata per confondere gli spiriti maligni e cambiare il corso degli eventi in situazioni difficili. Non è vero ma ci credo!