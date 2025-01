Nella nuova edizione del talent di Amici, non mancano le novità sulla sfera sentimentale: ecco che nasce una nuova coppia, i dettagli

La televisione italiana continua a regalarci parecchie sorprese e , sul fronte, spettacolo continua a stregare i telespettatori alcuni trasmissioni di successo: stiamo parlando del famosissimo talent Amici, condotto dalla Regina della tv, Maria De Filippi. Ultimamente, i concorrenti oltre esibirsi e migliorarsi con dedizione, impegno e sacrificio nelle discipline a cui sono più affini, hanno dato via ad un nuovo gossip: in questo articolo vi sveleremo alcuni dettagli che lasciano tutti di stucco.

Negli anni il programma Amici h fornito diversi talenti che, in seguito, hanno sfondato nel mondo della musica, dell’arte, della danza, e così via puntando sempre sulla qualità e sull’impegno dei concorrenti che, mettono al primo posto loro stesi e il loro futuro lavorativo. Se dovessimo fare dei nomi per cui Maria e i docenti ci avevano visto lungo, sicuramene possiamo nominare Emma Marrone, la Amoroso, Stefano De Martino, Olly, Marco Carta, Giuli Stabile, Sangiovanni e così via.

Nella scuola, inoltre, sono nate spesso delle storie d’amore davvero notevoli e, nell’edizione attuale le sorprese non sono di certo tardate ad arrivare; si parla già di una nuova coppia, sarà davvero così?

Amici 24, esplode il nuovo gossip: ecco chi riguarda

Il talent Amici i Maria De Filippi, oltre sfornare talenti sforna anche meravigliosi amori che rimangono nel tempo e stregano anche i telespettatori. Da molte settimane, ormai, si parla di una presunta relazione che sarebbe nata tra Alessia e Luk3 ad Amici 24. A chiarire il tutto, soprattutto nelle scorse ore ci ha pensato la mamma della ballerina.

Stando a molti commenti sui social, pare che tra Alessia e Luk3 vi sia un interesse reciproco e c’è chi giura che tra i due ci sia una relazione già in corso; nonostante tutto, però, i due non hanno ne confermato ne smentito tale notizia e che al momento si tratta solo di voci di corridoio.

Tutto è partito proprio perché Alessia ha postato il brano di Luk3, sui social, qualcuno ha anche notato uno strano segno sul colo e a quel punto sono partiti i commenti degli utenti, che hanno insinuato maliziosamente che la colpa fosse proprio del cantante.

A smorzare il tutto ci ha pensato la mamma della bella Alessia che avrebbe confessato: ” Si è bruciata con la piastra per i capelli”.