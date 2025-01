Belen Rodriguez torna in TV con uno show tutto suo: ecco chi ha deciso di mettersi alla prova in questo suo progetto

Il titolo la dice lunga e non poteva che essere affidato alla bellissima Belen Rodriguez, che di problemi di cuore ne sa qualcosa. La conduttrice e modella argentina com’è noto ha lasciato Mediaset per prendersi una pausa dalle luci dei riflettori.

Una pausa in cui ha lavorato ad un progetto televisivo, di cui la prima puntata è già andata in onda il primo gennaio 2025 su Real Time. Il titolo? “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”: non è del tutto nuovo perchè torna alla sua terza edizione, ma con Belen al timone sarà sicuramente tutta un’altra cosa.

Lo show viene presentato come una sorta di esperimento totale, in cui 4 coppie in dichiarata crisi, decidono di mettersi alla prova, comunque sotto l’occhio vigile di una psicoterapeuta, per decidere se continuare la loro relazione o lasciarsi per sempre. Andiamo a scoprire, per chi se lo fosse perso, chi sono queste quattro coppie.

Quattro storie diverse e ricche di spunti di riflessione

Belen Rodriguez ritorna in TV come nuova conduttrice su Real Time con uno show che i telespettatori hanno già seguito in passato con Giulia De Lellis. L’ex Iena racconterà le vicissitudini di quattro coppie che si scambiano i partner per 14 giorni, vivendo con una persona diversa per esplorare nuovi punti di vista sulla loro relazione.

Un percorso che ricorda un pò Temptation Island ma che appare più riflessivo e profondo. Quello che è certo è che alla fine le coppie dovranno decidere il da farsi: continuare a stare insieme o dirsi addio? Per fortuna la dottoressa Augello terrà tutto sotto controllo per evitare traumi.

C’è molta curiosità da parte del pubblico di vedere Belen alle prese con questo ruolo. Sappiamo quanto la presentatrice abbia fatto parlare di sé per “questioni d’amore” e sicuramente sarà all’altezza della situazione. Il programma che si può seguire anche anche in streaming ha già dato modo al pubblico di conoscere gli 8 protagonisti che sono:

1. Esmeralda e Davide(Crotone).: Sono andati a convivere da poco. Lei è gelosissima e controlla il cellulare di lui.

2. Giulia e Marco(Roma).Lei è insicura, lui è un maniaco del controllo: hanno già vissuto diversi tira e molla.

3. Claudia e Maurizio(Ciampino): Provengono entrambi da due storie fallimentari.

4. Lucrezia e Tommaso (Firenze): Un brutto episodio ha segnato la loro storia per sempre.

Le puntate sono in totale 5, una a settimana e hanno una durata di 60 minuti ciascuna. L’ultima puntata è prevista per il 29 gennaio 2025.