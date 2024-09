Antonella Clerici furiosa: la conduttrice mai vista così, è successo in diretta

Antonella Clerici non ci sta e di fronte ad una critica non dovuta, sbotta rispondendo a tono: ecco cos’è successo.

Simpatica e gentile con tutti, ma anche schietta, diretta e con il dente avvelenato quando qualcuno mette in dubbio la sua professionalità. Antonella Clerici, sempre molto disponibile sia con il pubblico che con gli utenti del web, stavolta ha perso la pazienza leggendo un commento inopportuno sulla sua professionalità. Lei che è una colonna portante della Rai nonché una delle conduttrici di maggior successo e più amato dal pubblico.

Prima di dedicarsi alla conduzione di programmi d’intrattenimento come “E’ sempre mezzogiorno” e “The Voice“, però, ha lavorato per dieci anni come giornalista sportiva maturando una grande esperienza davanti alle telecamere che, oggi, le permette anche d’improvvisare e gestire i vati imprevisti che ci possono essere nel corso di una diretta. Pur non occupandosi più di sport per lavoro, ad Antonella, tale passione è rimasta e la prova è un selfie che ha pubblicato sui social e che non è stato gradito proprio da tutti.

Antonella Clerici, un commento scatena la sua rabbia: cosa le hanno scritto

In occasione del Gran Premio di Formula Uno a Monza vinto da Leclerc con la Ferrari, Antonella Clerici, per celebrare l’importante trionfo, ha pubblicato una foto del pilota scrivendo: “Il selfie più bello…“. Non tutti, però, hanno gradito l’immagine e un utente, in particolare, ha punzecchiato la conduttrice con un commento al vetriolo. “Ma su tutti gli sport devi fare un tweet?”, le parole del follower a cui la Clerici ha deciso di rispondere a tono.

“Forse sei molto giovane ma io per 10 anni ho fatto la giornalista sportiva…”, ha scritto per poi svelare di aver condotto, nella sua carriera da giornalista sportiva, diversi programmi tra cui “tre campionati mondo di calcio, due olimpiadi e svariate trasmissioni sportive… Poi posso essere liberamente tifosa o devo chiedere il permesso?”.

Una risposta con cui la Clerici che ha trascorso l’estate nella sua splendida casa dopo l’operazione subita alle ovaie, sperava di zittire definitivamente il leone da tastiera che, però, ha ribattuto ancora. “Ho fatto una domanda semplice…Non deve risentirsi, se vuole solo che le si dica brava e bella (cosa vera per altro), mi limiterò ad essere nella media come tanti…Saluti…”, ha risposto. Stavolta, però, Antonella ha lasciato correre per evitare di portare avanti una polemica infinita, ma altri utenti l’hanno esortato a smetterla e a rispettare il lavoro della conduttrice.