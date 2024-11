Avanti un Altro Mediaset anticipa la messa in onda, Bonolis e Laurenti sfidano Rai Uno: quando andrà in onda

Anticipata la messa in onda di Avanti un altro: Bonolis e Laurenti pronti a sfidare Rai Uno. ecco quando debutterà l’amato quiz game.

Mediaset anticipa la messa in onda di Avanti un altro. L’amato e seguitissimo game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna prima del previsto. Per il conduttore romano potrebbe essere l’ultima stagione del format, secondo alcuni voci è prossimo a tornare in Rai con un programma ispirato a Il senso della vita. I rumors in merito sono insistenti, e per ora non sono stati smentiti dal diretto interessato.

Le puntate di Avanti un altro in programma sono cento e andranno in onda nel preserale di Canale 5, fascia oraria attualmente occupata da La Ruota della Fortuna. Quest’ultima, attualmente condotta da Gerry Scotti, è stata rievocata per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Buongiorno, e ha avuto un successo di ascolti inaspettato tanto da conquistare lo scettro degli ascolti in diverse serate. Ha infatti battuto il competitor Reazione a catena, che ha faticato a mantenere un Auditel soddisfacente.

La Ruota della Fortuna sarebbe dovuto andare in onda in due trance, e invece le 120 puntate in programma si concluderanno a Gennaio 2025. Ed è proprio ad inizio del nuovo anno che debutterà Avanti un altro. Il game show andrà in onda fino a Marzo quando sarà sostituito da Caduta Libera. Una staffetta quella tra Scotti e Bonolis che conferma quanto il pubblico sia affezionato ai due conduttori.

Avanti un altro debutto a Gennaio 2025

Come da programma Avanti un altro andrà in onda per tre mesi, e sfiderà L’Eredità condotta da Marco Liorni. I due game show sono decisamente diversi tra loro, ma sono entrambi di successo. La fascia oraria in cui vanno in onda è impegnativa e fa da traino ai vari Tg per questo entrambi i format hanno un ruolo determinante.

Smentite le voci circolate nei giorni scorsi che annunciavano la possibilità che Striscia la notizia potesse subire una battuta d’arresto. Recentemente il tg satirico ha ottenuto ascolti bassi e questo ha fatto pensare ad una possibile sospensione. Al suo posto sarebbe dovuto andare in onda Avanti un altro.

Il quiz game di Bonolis si sarebbe così scontrato con Affari Tuoi, oggi condotto da Stefano de Martino, che ha conquistato dati Auditel impressionanti. L’allarme è tuttavia rientrato: Avanti un altro andrà in onda nella programmazione ordinaria, e Striscia continuerà con i suoi servizi speciali e a volte scomodi.