Ballando con le Stelle, dopo le polemiche Carlucci chiama loro: “Due vip per ripartire”

C’è grande attesa per la semifinale di Ballando con le Stelle soprattutto alla luce delle polemiche di questi ultimi giorni

Il programma del sabato sera di Milly Carlucci non smette di far parlare di sé per una serie di colpi di scena accaduti fuori dalla pista da ballo. Dopo il caso Angelo Madonia che sembra ormai già superato è arrivato quello di Guillermo Mariotto, volto storico del programma, essendo giurata fin dagli albori del format in salsa danzante.

Lo stilista venezuelano infatti nell’ ultima puntata ha lasciato tutti senza parole per una fuga improvvisa dallo studio, ancora fitta di misteri e che ha sollevato una serie di polemiche e punti interrogativi sul suo futuro all’interno dello show.

Giornate quindi molto calde che Milly Carlucci che si appresta a sbarazzarsene puntando tutto sulla semifinale che vede come ospiti due volti amatissimi e che sicuramente riporteranno l’atmosfera dei vecchi tempi, mettendo in primo piano le esibizioni dei concorrenti, protagonisti assoluti del programma

L’attrice famosa e lo sportivo misterioso: tante sorprese a Ballando con le Stelle

Spuntano i primi retroscena della seconda semifinale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda il 14 dicembre su Rai 1. Dopo la pausa dovuta alla Prima alla Scala, la trasmissione torna con importanti ospiti e non priva delle polemiche interne. Sono state infatti proprio le polemiche a tenere banco negli ultimi tempi e chissà se è arrivato il momento di girare pagina.

La novità principale è che non ci sarà uno, ma ben due ballerini per una notte. Milly Carlucci ha voluto Francesca Chillemi, celebre per il ruolo di Suor Azzurra nella fiction Che Dio ci aiuti, che sarà una delle ospiti speciali. È un’occasione attesa, visto che nel 2022 non poté partecipare a causa del Covid. E poi un nuovo mistero: ci sarà anche uno sportivo famoso il cui nome non è ancora stato rivelato. Entrambi contribuiranno con le loro esibizioni al punteggio del “tesoretto” di Alberto Matano. Lo spettacolo però non potrà ignorare il caso Guillermo Mariotto.

Sono giorni infatti che i telespettatori si chiedono se il designer farà ancora parte o meno del cast dei giudici di Ballando con le Stelle. Il suo comportamento insolito giustificato in un secondo momento come conseguenza di un’ urgenza di lavoro, è stato messo sul tavolo della dirigenza della Rai e al momento non si sa ancora cosa si è deciso per lui.

La puntata è molto attesa, sia per le performance degli ospiti sia per le possibili discussioni sui casi recenti. Milly Carlucci punta su questa serata per rilanciare l’entusiasmo del pubblico, grazie a un mix di spettacolo e tensione narrativa.