Beautiful, anticipazioni dettagliate 30 novembre: Ridge sotto shock, Liam non torna indietro

Beautiful, anticipazioni dettagliate del 30 novembre: Ridge è sotto shock, Liam è determinato a non cambiare idea. La reazione di Hope.

Le anticipazioni della prossime puntate di Beautiful non mancano di sorprendere i telespettatori. La longeva soap opera americana, in onda ormai da tantissimi anni, continua a emozionare i telespettatori. Protagonisti della soap i Forrester, ma anche i Logan e gli Spencer la cui quotidianità si intreccia dando vita ad una serie di intrighi, passioni, e tradimenti. Al centro della scena delle puntate in onda in Italia ci sono Hope e Liam, ma anche Steffy e Thomas.

Liam e la Logan sono ad un passo dalla separazione, il loro grande amore sembra essere arrivato al capolinea e nonostante in passato abbiano superato momenti drammatici grazie al sentimento che provavano l’uno per l’altra, questa volta sono ai ferri corti. Dopo che lo Spencer ha assistito al bacio passionale tra la moglie e Thomas avvenuto nella splendida cornice di Roma, la situazione fra i due è precipitata. Una volta tornato a Los Angeles, Liam ha affrontato Hope rivelandole quanto ha visto.

Hope ha ammesso il bacio, e ha riconosciuto che è stato un errore. Non sa perché lo ha fatto, non riesce a spiegarselo neanche lei, ma non vuole rinunciare alla sua famiglia. La Logan chiede al marito di perdonarla e lo invita a superare il momento insieme, già in passato si sono trovati davanti a situazioni simili, ma il loro rapporto ha superato le difficoltà rivelandosi solido. Hope confida alla madre quanto successo con Thomas, si assume le sue responsabilità e le rivela che Liam vuole la separazione.

Beautiful, Ridge scioccato ma fiducioso

Brooke rivela a Ridge d’essere preoccupata per Hope e Liam. La notizia del bacio tra la Logan e il figlio lo ha lasciato senza parole, non si aspettava l’ennesimo avvicinamento fra i due. E se Brooke si sente responsabile per le scelte della figlia, certa di non averle dato il buon esempio, lo stilista è fiducioso che le cose possono sistemarsi. Hope e Liam si amano e il loro amore supererà il momento no.

Liam confida a Wyatt di volere il divorzio e di non riuscire a perdonare Hope, a cui ha rimproverato di non aver voluto tenere a distanza Thomas. Intanto anche Steffy prova a parlare con Thomas per comprendere meglio cos’è realmente successo a Roma e che significato ha il bacio dato a Hope.

Sia Brooke e RJ spingono la giovane Logan ad avere un nuovo confronto con Liam, sono sicuri che lo Spencer la perdonerà. Nonostante Hope implori Liam di superare quanto è successo con Thomas, lo Spencer è determinato a separarsi. Non è disposto a dare alla moglie un’altra occasione.