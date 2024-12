Affari Tuoi continua a tenere alta l’attenzione del pubblico che si affeziona anche ai suoi concorrenti più iconici.

Stefano De Martino è riuscito a creare un’atmosfera familiare nel suo Affari Tuoi, offrendo al pubblico puntate ricche di grandi emozioni. Gli stessi concorrenti che presenziano all’ interno dello studio dietro i pacchi delle rispettive regioni, entrano nei cuori dei telespettatori.

Questo è dovuto ovviamente al fatto che molti di loro stanno nel programma per molto tempo, facendo nascere una sorta di empatia che li rende “volti” noti, almeno per un certo periodi di tempo. Lo sa bene un concorrente della Liguria che in sintonia con le festività si è aggiudicato il soprannome di Babbo Natale.

Ebbene, proprio il Babbo Natale del programma di Rai Uno, ultimamente ha suscitato una serie di commenti da parte dei telespettatori. Andiamo a scoprire perchè

Una puntata sfortunata ma ricca di affetto

La puntata di Affari Tuoi del 26 dicembre 2024,”Babbo Natale“, ossia Diego, soprannominato così dal conduttore napoletano, ha giocato finalmente come concorrente rappresentando la sua regione, la Liguria. La partita si rivela però sfortunata, con Diego che ha perso i premi più alti e finisce per tornare a casa a mani vuote.

La puntata è tra le più seguite di sempre. Il Babbo Natale ligure, è un impiegato comunale e motociclista con barba bianca e fisico corpulento: è proprio grazie a queste peculiarità che Stefano De Martino decide di chiamarlo come l’iconico personaggio delle feste natalizie.

Il gioco inizia con sfortuna: i primi tiri eliminano pacchi alti come 200mila e 75mila euro. Dopo alcuni recuperi, Diego cambia il pacco numero 8 con il numero 5, ma non riesce a evitare ulteriori perdite. Il Babbo Natale di Affari tuoi inoltre rifiuta le offerte del “Dottore” di 26mila e 31mila euro, nonostante i consigli del figlio di accettare. La sua perseveranza non paga: elimina prima i 50mila euro e poi i 300mila, i premi più alti.

Diego infine tenta la Regione Fortunata per aggiudicarsi i premi finali, ma sceglie due risposte sbagliate (Calabria e Sicilia), mancando la regione corretta, la Sardegna. L’epilogo scatena i più svariati commenti sui social. Molti fan si dicono dispiaciuti per la sconfitta del simpatico “Babbo Natale,” commentando con ironia con frasi come “Il primo Babbo Natale senza regali” o “Chiude per fallimento.”

Alcuni criticano la gestione della partita, definendola poco sensata. Le reazioni del figlio del concorrente, che appariva in disaccordo col padre, diventano oggetto di osservazioni e commenti. Diego, con grande ironia ma poca fortuna, non riesce a conquistare alcun premio, lasciando i fan delusi ma comunque affezionati al suo personaggio.