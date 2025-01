Gli appassionati di interior design e del mondo immobiliare possono stare tranquilli: le nuove puntate di Casa a prima vista sono in arrivo

Non c’è di più rilassante che stare sul divano con una tazza fumante e guardare Casa a prima vista, il programma di Real Time che racconta la sfida di tre agenti immobiliari nel trovare la casa ideale, al primo appuntamento, all’acquirente della puntata.

Cecare casa è una missione di grande rilevanza. Vuoi perchè si tratta di un acquisto importante, vuoi perchè ammettiamolo, trovare la casa perfetta non è per niente facile. Il programma lanciato in Italia nel 2023, basato sul format televisivo francese Chasseur D’Appart, ha conquistato il pubblico italiano ed è già arrivato alla sua quinta stagione, che attenzione, deve ancora andare in onda.

La bella notizia è che non si dovrà attendere ancora per molto perchè sono state già annunciate le registrazioni, con estremo entusiasmo dai protagonisti. A questo punto non resta che scoprirne di più e attendere con trepidazione il viaggio nelle case in vendita più belle di Roma e Milano.

La data dell”inizio delle nuove puntate di “Casa a prima vista”

Casa a prima vista il programma che si basa su un taglio reality è giunto alla quinta stagione, che inizierà il prossimo 17 febbraio 2025 come sempre, alla stessa ora, quindi alle 20:25, su Real Time. La notizia è stata confermata attraverso un video pubblicato su X da Gianluca Torre, uno degli agenti immobiliari protagonisti. Nel video, Torre si mostra nel suo camerino durante il primo giorno di riprese, anticipando l’inizio della nuova stagione con entusiasmo.

La stagione vedrà ancora una volta due squadre, quella di Milano e quella di Roma, competere per aggiudicarsi il titolo di miglior team. Tra i membri della squadra milanese ci sono Gianluca Torre, Mariana D’Amico e Ida Di Filippo, mentre il team romano sarà rappresentato da Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer.

Nel frattempo, proprio Corrado Sassu non ha resistito a rendere partecipi gli affezionatissimi telespettatori di un retroscena dello show. Il celebre agente immobiliare della TV ha condiviso su Instagram un video del backstage, mostrando dettagli della produzione, dai set iconici ai camerini. L’attesa per la nuova stagione è alta, con la promessa di emozioni, colpi di scena e nuove dinamiche che coinvolgeranno gli appassionati del programma.

“L’anno scorso mentre giravamo le puntate dell’ultima stagione, ho registrato questo video, per farvi vedere come non lo avete mai visto, il set di Roma di Casa a Prima Vista! Fa strano vederlo così vero?” Scrive Sassu, allegando la clip.