Caterina Balivo furiosa a La Volta Buona: chi ha fatto arrabbiare la conduttrice

A La Volta Buona nella recente puntata c’è stato un ospite che ha messo a dura priva la padrona di casa, costretta a prendere provvedimenti

La Volta Buona è il salotto televisivo di Caterina Balivo dove ne succedono di ogni. Ovviamente dipende dall’ospite, dalle domande e dalle dinamiche che ne conseguono. Il programma pomeridiano della Rai è ormai un appuntamento imperdibile per i telespettatori che ogni giorno si aspettano di saperne di più sui propri beniamini.

Recentemente si è reso omaggio ai grandi nomi della televisione del passato, ma anche a momenti più leggeri, grazie alla presenza di ospiti come Giancarlo Magalli, Samanta Togni e Miriana Trevisan. Un trio scoppiettante che ha creato ilarità, ma soprattutto ha messo a dura prova la Balivo.

Giancarlo Magalli è stato il protagonista di una serie di battute che hanno spinto la padrona di casa a ironizzare e a “bacchettare” (si fa per dire) l’amato conduttore, ex volto storico de I Fatti Vostri, da poco riappacificato con la sua ormai ex acerrima nemica Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli scatenato in studio: la Balivo ferma tutto

La recente puntata de La Volta buona è iniziata con un tributo ai grandi della televisione scomparsi, in particolare a Fabrizio Frizzi, ricordato attraverso una clip in cui ballava a Ballando con le stelle insieme a Samanta Togni. Tornati in studio, però, Caterina Balivo ha trasformato l’atmosfera seriosa in una più leggera, coinvolgendo Magalli in un siparietto ironico. “Samanta ti autorizzo a dare uno scappellotto da mamma a Giancarlo Magalli…” Esordisce la conduttrice, sorprendendo tutti.

Caterina ha poi chiesto a Magalli di ripetere in diretta un commento fatto durante il fuori onda, il quale sornione, ha dichiarato di aver semplicemente detto che Samanta è molto brava nella danza, ma il pubblico in studio non ha creduto del tutto alla sua risposta, esplodendo in risate.

Più tardi, Magalli ha fatto altre battute, questa volta su Miriana Trevisan, che aveva ricordato la sua esperienza a La Corrida con Corrado. Magalli ha scherzato sulla confessione dell’ex ragazza di Non è la Rai, ovvero che Corrado le ha insegnato a camminare elegantemente. “Ti ha insegnato a camminare in modo elegante? Prima cosa facevi? Strusciavi?” Caterina Balivo ancora una volta è intervenuta per moderare i toni, ma Magalli ha continuato con un’altra frecciatina, paragonando Miriana a una concorrente di La Corrida. La conduttrice a questo punto ha scherzato, dicendo che dovevano fermare Magalli “prima che fosse la fine“. “Ricordiamo Corrado così e fermiamo Magalli perchè se no è la fine…Siamo solo all’inizio…” ha chiosato disperata.