Chi è e cosa fa l’ex compagna di Piersilvio Berlusconi: c’era lei prima della Toffanin

Piersilvio Berlusconi, prima di incontrare Silvia Toffanin, ha avuto un’altra storia importante: ecco chi c’era nella sua vita.

Piersilvio Berlusconi è alla guida di Mediaset da diversi anni, dopo la scelta di Silvio Berlusconi di affidargli la gestione della televisione creata anni fa. Manager di successo, super impegnato professionalmente, Piersilvio Berlusconi ha anche una vita privata serena e tranquilla. Dal 2002, il secondogenito di Silvio Berlusconi fa coppia fissa con Silvia Toffanin, incontrata per caso ad un evento di beneficienza dove è scattata la scintilla. Da quel momento, i due hanno cominciato a frequentarsi per non lasciarsi più.

Oggi, infatti, formano una delle coppie più amate del mondo dello show business e il loro amore è stato coronato dalla nascita di due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Piersilvio e Silvia Toffanin non sono ancora sposati ma presto potrebbero convolare a nozze in vista di una promessa fatta a papà Silvio.

Piersilvio Berlusconi e il rapporto con l’ex compagna: chi è Emanuela Mussida

Silvia Toffanin è arrivata nella vita di Piersilvio Berlusconi nell’età della maturità e, soprattutto, dopo una storia importante. L’amministratore delegato di Mediaset ha avuto un’importante storia d’amore con Emanuela Mussida, che gli ha dato una figlia, Lucrezia Vittoria che a sua volta l’ha reso nonno per la prima volta. Emanuele Mussida e il figlio di Silvio Berlusconi si sono amati quando entrambi erano molto giovani e, dopo la fine della storia, non hanno mai smesso di avere rapporti permettendo, così, alla figlia Lucrezia Vittoria di instaurare un rapporto anche con l’intera famiglia Berlusconi.

Piersilvio, oggi, ha uno splendido rapporto con la primogenita che, spesso, è stata pizzicata insieme al padre e che ha scelto di sposarsi anche in Provenza, nella villa di Marina Berlusconi in virtù del rapporto speciale che ha con la zia. Al matrimonio, naturalmente, era presente anche la mamma della sposa che, oggi, conduce una vita tranquilla lontana dalle luci dei riflettori.

Se in passato, Emanuela Mussida ha lavorato come modella, oggi vive a Castelnuovo Val di Cecina e ha una relazione con un avvocato da cui ha avuto una figlia. Inoltre, è una grande amante degli animali al punto da gestire un centro di recupero per animali selvatici. Ha, inoltre, fondato anche una Onlus a favore degli animali in difficoltà. “Sono in buoni rapporti con la famiglia Berlusconi che, a livello umano, si è sempre comportata con me in maniera egregia”, ha detto lei ai microfoni de La Nazione.