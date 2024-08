Cosa fa oggi Carlotta Mantovan dopo Ballando con le Stelle

Dopo l’esperienza come concorrente di Ballando con le stelle, ecco cosa fa oggi Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan è stata una protagonista indiscussa della scorsa edizione di Ballando con le stelle accettando di partecipare al programma di Rai Uno come concorrente solo per l’affetto che la lega a Milly Carlucci. Sulla pista da ballo, la vedova di Fabrizio Frizzi si è messa a nudo tirando fuori anche le proprie fragilità di donna e di mamma.

Il tutto emozionando il pubblico che, dopo averla conosciuta come la moglie del presentatore, ha potuto scoprire qualcosa in più della sua persona. A distanza di quasi un anno dalla partecipazione della Mantovan a Ballando, il pubblico continua a seguirla sui social dove, però, pubblica pochissimo svelando dettagli limitati della sua vita privata, ma cosa fa oggi?

Carlotta Mantovan oggi: “Faccio una vita semplice”

Carlotta Mantovan, indipendentemente dalla partecipazione a Ballando con le stelle, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo concentrandosi su se stessa e sulla figlia Stella. Per superare il dolore causato dalla morte di Fabrizio Frizzi, la Mantovan ha deciso di lasciare l’Italia e di trasferirsi in Francia dove conduce una vita serena e tranquilla lontana da ogni riflettore.

«Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati», ha raccontato lei al settimanale Oggi in un’intervista rilasciata a dicembre 2023.

Oltre a dedicarsi totalmente alla figlia Stella, si dedica anche alla vita del paese organizzando “la raccolta fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mio cavallo“, ha aggiunto ancora la donna pensando al suo presente.

La vedova Frizzi, inoltre, non esclude di poter tornare a lavorare e, in futuro, non esclude di tuffarsi in nuove esperienze professionali come ha svelato lei stessa a Oggi raccontando che le piacerebbe fare un programma di storie profonde e positive, dove si possa evidenziare il valore della rinascita senza spettacolarizzare il dolore. Un programma delicato fatto di storie vere e di emozioni profonde, insomma. Chissà se in futuro lo si vedrà davvero.