Dove vive Bianca Guaccero, la casa da sogno della concorrente di Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero, tra i protagonisti di Ballando con le stelle, vive in una casa da sogno: ecco dove si trova la bellissima dimora.

Attrice, conduttrice, e oggi anche ballerina, Bianca Guaccero è tra le concorrenti rivelazioni dell’edizioni in corso di Ballando con le stelle. Il volto tv ha infatti dimostrato di avere un talento innato in pista e ha incantato il pubblico e anche la giuria con le sue esibizioni. Non tutti si aspettavano delle performance così perfette, merito anche del feeling che la conduttrice ha creato con il suo coach Giovanni Pernice.

Tra i due c’è infatti una particolare armonia che si percepisce soprattutto quando scendono in pista. Sembra inoltre che Bianca e il ballerino trascorrano molto tempo insieme anche quando sono lontani dalle telecamere e diversi rumors sostengono che fra loro stia nascendo qualcosa di importante: “Noi abbiamo un’incredibile affinità, l’alchimia non si può creare. Vedremo”, ha dichiarato la Guaccero dopo una delle prime esibizioni.

Giovanni e Bianca si sono concessi anche qualche giorno di vacanza in Puglia, regione d’origine della conduttrice. Il coach avrebbe anche conosciuto la famiglia della sua allieva. Nata e cresciuta a Bitonto, paese in provincia di Bari, Bianca da diversi anni vive a Milano insieme alla figlia Alice. Per motivi professionali ha scelto il capoluogo lombardo anche se spesso si ferma a Roma. L’attrice ha una casa bellissima, che rispecchia appieno la sua personalità.

Bianca Guaccero mostra la sua casa con dettagli old style

Bianca Guaccero è molto attiva sui social. Ama raccontare alcuni dettagli del suo privato oltre che il dietro le quinte del lavoro. In diversi scatti condivisi sui social ha mostrato alcuni dettagli della sua casa che si trova in una zona non nota di Milano. Non ci sono infatti indizi in merito alla localizzazione, ma a quanto pare è un’area residenziale.

La concorrente di Ballando con le stelle ha scelto pareti verde petrolio e un arredamento soft e pratico. Alcune stanze sono molto luminose e la Guaccero li considera dei veri angoli di relax. Non a caso ama molto allenarsi in casa. A saltare agli occhi sono i diversi dettagli old style come le poltroncine del cinema di una volta e i lampadari retrò.

Il parquet è il comune denominatore delle stanze, che sono tuttavia arredate con stili diversi. Lo stile scelto è infatti un mix di mobili e dettagli originali espressivi. La camera da letto ha una parete con finti mattoni, mood industry, e una testata imbottita. Diversamente nella camera della figlia prevale il rosso.