“È tornato Raimondo Todaro”, accade di tutto a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle: torna Raimondo Todaro. Il ballerino dopo l’addio ad Amici è pronto a tornare sulla pista di Rai1?

Continua il grande successo di Ballando con le Stelle, il dance show in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Anche quest’anno, l’edizione del programma ha riscosso un incredibile successo, tutto merito della padrona di casa e del cast d’eccezione, nonché della giuria stellare.

Puntata dopo puntata, i concorrenti si mettono in gioco, cimentandosi in performance da urlo e, non mancano poi i battibecchi che creano un’atmosfera davvero controversa. A destare particolari attenzioni sono in particolar modo i commenti sarcastici ed ironici di Selvaggia Lucarelli, infatti, nel corso delle ultime settimane è stata al centro del gossip a causa dei suoi battibecchi con Sonia Bruganelli.

Ballando con le Stelle:”È tornato Raimondo Todaro”

Nelle ultime ore, la giornalista è finita al centro delle cronache rosa per una questione particolare. Nel corso della puntata, andata in onda sabato 23 novembre Bianca Guaccero e Giovanni Pernice se sono esibiti in un boogie irresistibile, che ha però creato una vera e propria frattura nella giuria.

Gran parte dei giudici ha omaggiato la tecnica dei due, ma sono giunte anche delle critiche. Infatti, sono stati accusati di avere poca originalità e, la Lucarelli ha chiamato in causa Raimondo Todaro. “Non c’è nulla da eccepire dal punto di vista tecnico, ma non mi ha entusiasmato.

Questa esibizione è ben fatta, ma noiosa. L’ho vista mille volte”, ha chiosato la giurata. Selvaggia ha poi proseguito facendo un paragone tra Giovanni Pernice e Raimondo Todaro, ex coreografo e ballerino di punta di Ballando con le Stelle. La giornalista ha infatti detto che, il compagno di ballo della Guaccero le ricorda per certi aspetti, proprio Todaro.

La Lucarelli ha spiegato che Pernice è solito presentare esibizioni già viste, un commento Il suo che ha creato una forte discussione tra i presenti. Gli affezionati al programma, di certo ricordano che, nel corso delle passate edizioni del dance show, la Lucarelli e Todaro hanno discusso spesso.

Per tale ragione, il parallelismo che ha fatto tra Todaro e Pernice è apparso agli occhi dei più come una frecciatina, dato che i pregressi avvenimenti tra di loro sono stati a dir poco tesi e controversi. Hanno avuto, infatti, accesi diverbi e, i pareri della Lucarelli non sono stati, talvolta, lusinghieri nei confronti di Todaro, ragione per la quale si sospetta che abbia lanciato una provocazione al ballerino.