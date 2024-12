Endless Love cambia programmazione in vista del Natale. Ecco quando andrà in onda la celebre soap, i dettagli da conoscere.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Mediaset ha deciso di rivedere il proprio palinsesto, apportando modifiche significative alla programmazione delle sue soap più amate, che sono soprattutto quelle turche.

Tra queste, Endless Love sarà trasmessa solo a partire da un determinato weekend. Questa decisione ha suscitato l’interesse e l’attenzione dei numerosi fan della serie, che dovranno adattarsi a un nuovo ritmo di visione.

Il cambiamento di programmazione

A partire dal 23 dicembre 2024, Endless Love andrà in onda esclusivamente il sabato e la domenica pomeriggio. Questa modifica è prevista per la durata delle festività natalizie, con la serie che riprenderà la sua normale programmazione solo dopo il 7 gennaio 2025. Durante questo periodo, i fan potranno seguire gli episodi inediti nei weekend del:

28 e 29 dicembre 4 e 5 gennaio

Nel frattempo, Uomini e Donne, un altro dei programmi di punta di Mediaset, sospenderà la sua trasmissione dal 23 dicembre fino al 6 gennaio, riprendendo così a pieno ritmo subito dopo l’Epifania.

Questo intervento nel palinsesto sembra essere una strategia di Mediaset per ottimizzare l’offerta televisiva durante un periodo in cui le famiglie italiane sono tradizionalmente più unite e sintonizzate sulla televisione. Non è ancora chiaro quali programmi sostituiranno Endless Love dal lunedì al venerdì, ma è probabile che Mediaset scelga di trasmettere film a tema natalizio o repliche di serie popolari, attirando così un pubblico più ampio durante le festività.

Con oltre 2 milioni di telespettatori a puntata, Endless Love ha saputo conquistare il cuore di molti italiani sin dal suo debutto a marzo 2024. I fan sono in trepidante attesa per il gran finale della serie, previsto per i primi mesi del 2025. Le anticipazioni parlano di un epilogo drammatico, caratterizzato da eventi che cambieranno il corso della storia. Kemal ed Emir, i due protagonisti maschili, troveranno la morte in un’esplosione causata da Kozcouglu, una svolta che promette di lasciare il pubblico sconvolto.

Il Natale 2024 si preannuncia così come un periodo di attesa e cambiamento per i fan di Endless Love e Uomini e Donne. Con la programmazione che seguirà un nuovo schema e un finale drammatico all’orizzonte, i telespettatori saranno sicuramente impegnati a seguire gli sviluppi delle loro storie preferite. La magia del Natale, unita all’emozione delle soap opera, promette di creare un’atmosfera unica e coinvolgente per tutti gli appassionati della televisione italiana.