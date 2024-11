Endless love, spoiler turchi, Emir dice addio alla madre

Endless Love, gli spoiler turchi rivelano che Emir dirà addio alla madre in un modo inaspettato: ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

Soap turca di successo, Endless Love continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico. Sin dal suo debutto la serie si è rivelata vincente e ha ottenuto dati d’ascolto rilevanti che hanno portato a Mediaset numerosi introiti pubblicitari. Caratterizzata da una narrazione scorrevole e coinvolgente Endless Love appassiona i telespettatori: la storia d’amore tra Nihan e Kemal e le varie vicissitudini che hanno affrontato per stare insieme, ha allertato il pubblico.

Puntata dopo puntata non sono mancati i colpi di scena e i momenti inaspettati, che hanno tenuto alta la tensione. Gli spoiler turchi rivelano che le sorprese non sono ancora finite e che Emir è ancora determinato a porsi tra Kemal e Nihan, che oggi sono sposati e hanno una figlia. I due hanno coronato il loro sogno d’amore, ma Emir non ha rinunciato a realizzare il suo piano che ha come unico obiettivo di uccidere Kemal.

Dopo aver provato ad assassinare il rivale prima delle nozze Emir ci riprova e questa volta non vuole fallire. L’uomo fa rapire Deynis e Zeynep mentre quest’ultima fa da baby-sitter alla nipote. Kemal e Nihan escono per andare al cinema e trascorrere una serata di coppia e lasciano la piccola a Zeynep. Emir porterà la giovane in un luogo segreto, e gli permetterà di stare con la bambina. Lascerà anche una lettera a Kemal dove annuncia un tragico finale a tre.

Endless Love, Emir allontana la madre

Emir decide anche di chiudere i suoi rapporti con la madre. Le fa recapitare una lettera che la signora Müjgan leggerà ad alta voce: “Cara mamma siamo alla fine della nostra relazione madre-figlio, iniziata debolmente e proseguita a metà. Spendi i soldi che ti mando, pensa a un futuro senza di me.

Non badare a me, il mio cuore si è fermato dopo che Nihan mi ha lasciato. Sto ascoltando la mia rabbia e non mi fermerò senza vendicarmi. Abbi cura di te”. Così recita la missiva, che preoccupa immediatamente la donna. Emir si allontana dalla madre ma non manca di preoccuparsi per lei lasciandole dei soldi.

Intanto Zeynap capisce che la casa dove Emir l’ha portata non è lontano da quella del fratello, sente infatti gli stessi rumori delle barche. Nihal, disperata per la figlia, teme che le possa succedere qualcosa, in lacrime si rivolge a Müjgan, chiedendole se sa dove può essere il figlio e dove potrebbe aver nascosto Zeynap e Deniz.