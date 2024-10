Festival del Cinema di Roma: Luisa Ranieri è la più bella del reame, brilla sul red carpet

Luisa Ranieri incanta al Festival del Cinema di Roma: l’attrice non delude mai e brilla con un look elegante, raffinato e chic.

Passano gli anni, ma la bellezza di Luisa Ranieri è intramontabile. Avvolta da un bellissimo abito elegante e raffinato, l’attrice ha lasciato tutti senza parole presentandosi sul red carpet del Festival del cinema di Roma con un look moderno, sofisticato e assolutamente strepitoso. Mai volgare, la Ranieri riesce ad indossare con disinvoltura abiti casual e sportivi come un semplice jeans e vestiti lunghi e super eleganti.

Dotata di un’eleganza innata, l’attrice non ha assolutamente rivali e l’incantesimo fatto sul red carpet del Festival del cinema di Roma ne è le prova. La Ranieri, infatti, mano nella mano con il marito Luca Zingaretti, ha incantato i fotografi e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarla dal vivo.

Luisa Ranieri: il look mozzafiato al Festival del Cinema di Roma

Semplicemente divina! E’ questo l’aggettivo che meglio si addice a Luisa Ranieri, capace di conquistare il pubblico sia quando recita che quando si presenta nelle proprie vesti ad eventi mondani. Per la Mostra del Cinema di Roma, l’attrice ha indossato un vestito lungo nero, con una piccola coda, una gonna a colonna e le maniche lunghe. A rendere l’abito più sofisticato è il dettaglio del raso di seta ai polsi uguale alla rifinitura della scollatura profondissima a “V”.

Come fa sapere Vogue, l’abito indossato dalla Ranieri rappresenta la trasposizione femminile del classico smoking maschile. Con la scollatura profonda e una linea super femminile, la Ranieri è stata una delle attrici più eleganti tra quelle che si sono presentate al Festival di Roma.

Il look è stato completato dalle décolleté nere e dai gioielli. I capelli, invece, sono stati raccolti in una coda lasciando totalmente scoperto il viso esaltato da un trucco naturale ma più marcato sugli occhi.

L’attrice, ancora una volta, non ha deluso le aspettative degli esperti di moda che si aspettavano un look moderno ma elegante e, soprattutto, del pubblico che ora attende di poterla ammirare presto nuovamente sul grande schermo e in tv. Per vederla al cinema, fortunatamente, non sarà necessario aspettare molto perché a dicembre arriverà nelle sale il nuovo film di Ferzan Ozpetek dal titolo “Diamanti”. Per vederla, invece, nuovamente nelle vesti di Lolita Lobosco sarà necessario aspettare ancora un po’, probabilmente fino all’autunno del 2025.