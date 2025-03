Tra novità e tradizione torna uno tra i più antichi premi cinematografici italiani, il Globo d’Oro, organizzato e conferito dall’Associazione della Stampa Estera in Italia per celebrare le opere più significative del nostro Paese. Giunto alla 65ma edizione, il premio rappresenta uno degli appuntamenti più attesi, e si prepara alla serata di premiazione del prossimo 2 luglio con tante novità e l’annuncio del Premio alla Carriera a Pupi Avati. A scegliere il grande regista e produttore bolognese è stato un nuovo comitato cinema che da quest’anno si è rinnovato e ha due neo-elette co-responsabili: Francesca Biliotti, corrispondente San Marino RTV, Italia; e Constanze Templin, giornalista e TV producer, dalla Germania.

Due donne al coordinamento non sono la sola novità di questa edizione. La serata di premiazione si svolgerà infatti in una nuova prestigiosa location, un luogo dal sapore istituzionale e al tempo stesso iconico per la città di Roma, che va a rafforzare il già forte legame del Premio con la Città Eterna: il Campidoglio. Sarà infatti tra i dipinti della Sala della Protomoteca che i corrispondenti della Stampa Estera in Italia accoglieranno e premieranno le eccellenze del Cinema nostrano.



«Il Globo d’Oro è un premio molto importante – commentano le nuove responsabili – non solo per il Cinema e i suoi addetti ai lavori, o per noi giornalisti della Stampa Estera, ma anche per tutto il pubblico. Il premio è a tutti gli effetti la dimostrazione del nostro concreto legame con l’Italia, il Paese che ci ha accolti e di cui quotidianamente raccontiamo le vicende e le bellezze. Celebrarlo e premiarlo attraverso la Settima Arte è senza dubbio un onore e un privilegio di cui siamo onorati».

In attesa della selezione delle terne finaliste, che saranno annunciate nei prossimi mesi, sono iniziati i lavori delle varie giurie che stanno visionando decine di film, documentari e cortometraggi. A farne parte una rosa di corrispondenti esteri provenienti da ogni parte del mondo. Tutte le giurie, dai lungometraggi ai documentari, fino ai cortometraggi e Serie TV, sono composte ogni anno da membri dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, i quali si offrono volontariamente di visionarli nel corso dell’anno, commentando e analizzando le decine di pellicole, e incontrando ogni settimana nella sede romana dell’associazione a Palazzo Grazioli i registi, gli attori, le attrici, i compositori, i produttori e tutti i professionisti del grande schermo.



Il Comitato Cinema 2025 è composto dalle co-responsabili del Premio e della sezione lungometraggio, Francesca Biliotti, corrispondente San Marino RTV, Italia; e Constanze Templin, giornalista/ TV producer freelance, Germania; Antonino Galofaro, responsabile sezione serie TV, giornalista Le Temps, Svizzera; Patricia Mayorga, responsabile sezione cortometraggio, giornalista El Mercurio, Cile; Mary Villalobos, responsabile sezione documentario, giornalista NTN 24 dell’America Latina, Colombia.



Tutte le informazioni sul 65° Globo d’Oro sono disponibili all’account @globodoro su Instagram, TikTok e X e sul sito https://www.stampaestera.org/categoria/globo-doro/