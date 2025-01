Al Grande Fratello i colpi di scena continuano a lasciare il pubblico senza parole. la Produzione ha deciso di fare il ripescaggio

Un tempo, chi veniva eliminato dal Grande Fratello attraverso il televoto, aveva solo la possibilità di presenziare in studio nelle puntate e chi, addirittura, si autoeliminava o veniva espulso per violazione del regolamento, era totalmente bannato dallo show.

Le cose evidentemente sono cambiate, è periodo di magra e gli autori cercano di fare il possibile per mantenere alti gli ascolti e pare che la cosa migliore sia giocarsi la carta del ripescaggio, che come suggerisce la parola stessa, significa dare la possibilità a chi è uscito dalla casa, di poter rimettersi in gioco.

E’ la strategia che adottano molti programmi di oggi, soprattutto i talent, per offrire una seconda chance a chi è stato messo alla porta. Ma cosa vuole fare precisamente il Grande Fratello? La recente puntata ha sorpreso tutti perchè l’intero gruppo degli “eliminati” è stato riunito per prendere parte alla svolta che sta già facendo discutere.

La strategia di Alfonso Signorini: l’annuncio ufficiale

Il Grande Fratello vuole reintrodurre nel gioco alcuni ex partecipanti tramite televoto, consentendo al pubblico di decidere chi potrebbe rientrare nella Casa. Tuttavia sarà sempre il pubblico sovrano a dover decidere se questa cosa si farà, tant’è vero che un primo televoto è stato già lanciato per capire se la cosa sia effettivamente gradita.

“Siete sempre e solo voi da casa a decidere, con il televoto, se dare loro questa possibilità o meno. Solo se questo avverrà, più tardi, sempre attraverso un nuovo televoto, avrete l’opportunità di scegliere chi di loro dovrà tornare in gioco nella Casa del Grande Fratello. Inutile dire che il Grande Fratello ha previsto anche bonus e vantaggi per i concorrenti che sono nella Casa in questo momento. Ha dichiarato Alfonso Signorini con un annuncio ufficiale.

Ancor prima dell’ufficializzazione, erano già trapelate le indiscrezioni a riguardo, che arrivati all’interno della casa, avevano destato preoccupazione tra i concorrenti in gioco, tanto che qualcuno avrebbe addirittura minacciato di lasciare il programma se l’idea si realizzasse. Allo stesso tempo alcuni sostenevano il ritorno di un concorrente specifico, Helena Prestes, ritenendo che ciò vivacizzerebbe le dinamiche del reality.

Adesso che la procedura che si vuole attivare è chiara, non resta che attendere, innanzitutto l’esito del televoto e poi aspettare per vedere cosa succederà. Sicuramente questa scelta metterà in azioni nuove dinamiche che andranno a “riprendere il filo” di quelle spezzate a causa dei naturali avvenimenti accaduti all’interno della casa. Il pubblico gradirà questo piccolo sotterfugio?