“Ho fatto voto di castità”, mondo dello spettacolo sotto choc

Mondo dello spettacolo sotto choc per la scelta di una nota showgirl di fare voto di castità: ecco perché ha preso tale decisione.

Protagonista da anni del mondo dello spettacolo italiano, bellissima e con un fisico prorompente, una delle showgirl più amate, ha scioccato tutti annunciando di aver fatto voto di castità. Dopo essere stata il sogno proibito di tanti italiani, dopo aver avuto diverse delusioni sentimentali, la showgirl ha deciso di chiudere le porte del suo cuore dedicandosi unicamente al proprio lavoro e alla figlia. Una decisione importante che ha spiazzato il pubblico il quale, tuttavia, ha anche apprezzato la sincerità con cui ha showgirl ha fatto la propria confessione.

Prima di lei, però, altre donne del mondo dello spettacolo hanno fatto la stessa scelta. Anche Loredana Bertè, Flavia Vento e Selen, infatti, in altre occasioni, hanno annunciato di aver fatto voto di castità. “Sono sempre stata etero e adesso non me ne frega più niente del sesso. Sono casta da qualche anno, circa dieci. Ho dato molto, mi sono data parecchio, ora mi riposo“, le parole della Bertè a Belve su tale scelta. Al trio appena citato va aggiunto anche il nome della showgirl che, recentemente, ha partecipato anche al Grande Fratello.

La scelta di Simona Tagli: ecco perché ha fatto voto di castità

La showgirl che ha annunciato di aver scelto la castità è Simona Tagli che è stata una protagonista della televisione italiana negli anni ’80 e ’90. Dopo anni di grande successo, la vita della showgirl ha preso un’altra strada. La Tagli, infatti, si è allontanata dal mondo dello spettacolo dedicandosi soprattutto alla figlia Georgia anche se, nel 2024, ha accettato l’offerta di Alfonso Signorini di partecipare al Grande Fratello nell’edizione che è stata poi vinta da Perla Vatiero.

Professionalmente, dunque, la Tagli ha provato a rientrare in tv mentre per quanto riguarda la vita privata, resta ferma sulla scelta di non aprire il cuore nuovamente all’amore continuando a praticare la castità.

“Non ho più avuto altri compagni dopo la fine della relazione con il padre di mia figlia“, ha rivelato la Tagli a Verissimo. “Sono casta da dieci anni per un voto che avevo fatto alla Madonna di Lourdes per non perdere l’affidamento di mia figlia“, ha aggiunto. La decisione risale al 10 dicembre 2009, il giorno della Madonna di Loreto. All’epoca, la tagli decise di fare il voto di castità durante la battaglia legale per l’affidamento della figlia.