Ilary Blasi rivela dettagli intimi circa il suo nuovo compagno Bastian Muller: ecco cosa avrebbe rivelato, le curiosità

Una delle donne che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo sia per la sua bellezza che per la sua professionalità, ironia e talento è proprio lei, la splendida Ilary Blasi. Nel corso degli anni, oltre essere una bravissima conduttrice televisiva, ha fatto parlare di sé per via della separazione con Francesco Totti con cui ha avuto tre figli e un matrimonio lungo quasi 22 anni. Ultimamente, però, ha rivelato dettagli intimi circa il suo nuovo compagno: andiamo a vedere cosa ha detto.

Giovanissima, a soli 3 anni, la piccola Ilary si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando allo spot pubblicitario dell’Olio Cuore al fianco di tutta la sua famiglia e l’attrice Mariangela Melato. Sotto consiglio di un’amica di famiglia, Ilary comincia a lavorare già da bambina a numerosi spot pubblicitari fino all’ultimo provino decisivo nel 2000: viene scelta come letterina del programma Passaparola al fianco di Silvia Toffanin, Alessia Mancini e Alessia Ventura.

Da lì in poi la vita di Ilary prende un’altra piega, soprattutto dopo aver rubato il cuore al Capitano Francesco Totti con cui comincia una meravigliosa storia d’amore, un matrimonio e 3 figli meravigliosi al quale è parecchio legata. Quasi 2 anni fa, però, i due si lasciano e oggi Ilary ha un nuovo amore così come Francesco Totti che l’ha tradita proprio con lei, Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, i rapporti intimi con Bastian Muller

Nonostante non si è parlato d’altro che della separazione con Francesco Totti, Ilary ha trovato la sua dimensione riprovandosi ad innamorare con un nuovo che la ama e la rispetta: parliamo proprio di Bastian Muller, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo ma che è entrato in punta di piedi nella vita di Ilary dopo la separazione con Totti.

Nella nuova serie televisiva prodotta da Netflix chiamata “Ilary”, la donna ha riferito come va il suo rapporto intimo con il suo nuovo compagno, nulla di eclatante o di volgare ma affermazioni che lasciano un po tutti di stucco.

La donna ha confessato: “Ho un buon rapporto con il sesso. L’intimità con una nuova persona dopo 20 anni? Si dice scopa nuova, scopa bene. Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale, l’intimità è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi con un nuovo corpo”.