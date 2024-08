Jasmine Carrisi irriconoscibile: la trasformazione della figlia di Albano

Jasmine Carrisi non smette di stupire tutti i suoi fan: stavolta, la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha spiazzato con il nuovo look.

Jasmine Carrisi è una giovane donna con la passione per il canto e che, con studio e dedizione, sta provando a trasformare il tutto in un vero e proprio lavoro. Per la figlia di Albano e Loredana Lecciso quella che sta per concludersi è stata un’estate di relax, ma anche di lavoro. Jasmine, infatti, ha viaggiato tantissimo per esibirsi in diversi spettacoli e, quando ne ha avuto l’occasione, si è concessa anche qualche momento di relax sia nella sua Puglia che altrove.

Come tutte le ragazze della sua età, inoltre, la 23enne ha approfittato della stagione estiva per osare, rinnovare la propria immagine e sfoggiare un look totalmente nuovo che è diventato un trend e che ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi fan.

Jasmine Carrisi: cosa ha fatto ai capelli

Bellissima e con i lineamenti del viso che ricordano molto le sorelle Ylenia della cui scomparsa ha recentemente parlato Albano, Cristel e Romina Junior, Jasmine ha sempre avuto dei capelli lisci e biondi. La lunghezza dei capelli della figlia di Albano e Loredana Lecciso non ha mai raggiunto la parte bassa della schiena ma stavolta, ha deciso di fare un’eccezione che ha sconvolto tutti.

Jasmine, infatti, ha deciso di sfoggiare un look più selvaggio, ma anche più comodo per il caldo, dicendo addio ai capelli lisci per lasciare spazio a delle lunghissime treccine. Un’acconciatura che rende ancora più bella Jasmine che è stata inondata di complimenti per la scelta azzardata ma azzeccatissima. “La bellezza di questa ragazza“, scrive una fan. “Wow ti stanno meravigliosamente”, aggiunge un’altra. E ancora: “Belle le treccine, ti stanno molto bene”, “Che stile”, “Mi piaci tantissimo perché scopri completamente il tuo splendido viso”.

Un look che, probabilmente, tra qualche settimana, lascerà nuovamente spazio ai capelli lisci di Jasmine che, nella prossima stagione televisiva potrebbe anche fare una sorpresa al pubblico come ha svelato mamma Loredana Lecciso in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi: «Adesso che i figli sono autonomi, ho nuovi progetti. È probabile che mi rivediate: io e mia figlia Jasmine potremmo farvi una sorpresa».

Dopo essere stata giudice di The voice senior insieme a papà Albano e, dopo aver sostituito quest’ultimo nella giuria di “Io canto family”, Jasmine potrebbe tornare nuovamente in tv, stavolta con mamma Loredana Lecciso.