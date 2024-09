Kate, arrivano brutte notizie da Londra: parla il suo medico

Kate è davvero guarita dal cancro dopo aver concluso il ciclo di chemioterapia? Brutte notizie da Londra, le parole del medico.

Con un video diffuso in tutto il mondo, Kate Middleton ha annunciato di aver terminato la chemioterapia al termine di nove mesi davvero difficili durante i quali la paura non è mancata. L’annuncio della Principessa ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi inglesi, ma la guarigione è ancora lontana. A frenare l’entusiasmo è stato il Principe William che, seppur felice per la recessione del cancro, ha invitato tutti ad essere cauti ricordando che la malattia non è stata ancora sconfitta del tutto.

Kate, dunque, continuerà a sottoporsi a controlli periodici e, per i prossimi mesi, non presenzierà a tutti gli eventi pubblici anche se, gradualmente, tornerà al suo lavoro che, finora, ha svolto da remoto. Lo stato di salute di Kate Middleton, così, continua a preoccupare lo staff medico come si evince anche dalle parole di chi, in questi mesi, ha seguito tutte le fasi della malattia della Principessa.

Kate Middleton dopo la chemioterapia: come sta davvero

La situazione della Principessa Kate resta seria. Il tumore non è ancora stato sconfitto del tutto e la Middleton dovrà continuare a seguire le direttive dei medici evitando di tuffarsi a capofitto in tutte le sue attività. Secondo il medico e giornalista scientifico tedesco, Christoph Specht che ha seguito l’evoluzione della malattia della moglie del Principe William, quello della Principessa potrebbe essere un tumore ginecologico: “Il cancro alle ovaie e il cancro al collo dell’utero sono i due tipi che mi vengono subito in mente”, ha spiegato il medico come si legge sul portale DiLei.

Per Specht, il cancro che ha colpito la Principessa si troverebbe nella cosiddetta fase di remissione di cui i medici parlano quando non vengono trovate nuove cellule tumorali. Tuttavia, ciò non significa che il tumore sia stato definitivamente sconfitto.

Infine, secondo Specht, è probabile che la Principessa, pur avendo concluso la chemioterapia, debba continuare ad assumere medicinali per evitare ricadute. “Non esistono cure miracolose o rimedi casalinghi che possano impedire la ricomparsa della malattia”, ha concluso.

Insomma, la battaglia della Principessa non sarebbe ancora conclusa ma il video diffuso dalla Royal Family in cui si mostra serena e felice accanto al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis lascia ben sperare i sudditi che, dopo mesi di preoccupazione, hanno accolto con gioia le ultime notizie sulla salute della Principessa, considerata la vera erede di Lady Diana.