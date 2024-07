Kate e William, ansia e paura per il figlio George: la crisi nera della Royal Family

Nuove preoccupazioni per Kate e William che si apprestano a prendere una decisione importante sul futuro del primogenito George.

Per la Royal Family non è un periodo facile a causa dei problemi di salute di due membri importanti della famiglia come il Re Carlo e la Principessa Kate, entrambi alle prese con un cancro, ma a rendere più difficile il momento è anche il futuro del Principe George, il primogenito di William e Kate che, dopo aver compiuto undici anni, si sta preparando per affrontare la vita da adulto e da erede al trono.

Pur essendo ancora un bambino, George potrà godersi la spensieratezza dei suoi anni ancora per pochi mesi perché, dal dodicesimo anno d’età, dovrà cominciare a rispettare quelli che sono i suoi doveri di appartenente alla Royal Family.

Dal prossimo anno, infatti, la sua partecipazione agli eventi pubblici sarà più massiccia e la sua vita sarà sempre più esposta ai giudizi dei media. George, però, si sta preparando anche per affrontare un’altra tappa fondamentale del suo percorso che preoccupa, in modo particolare, mamma Kate.

Kate preoccupata per il futuro del figlio George: la scelta del Principe William

Kate Middleton, nonostante i numerosi impegni e i recenti problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi ad una delicata operazione per rimuovere il tumore all’addome, è sempre stata molto presente nella vita dei figli seguendo, passo dopo passo, tutta la loro vita.

In particolare, consapevole di quello che, un giorno, sarà il futuro del primogenito George, gli ha impartito un’educazione rigida e ferrea senza, tuttavia, fargli mancare quelle che sono le piccole attenzioni per regalargli un’infanzia serena e spensierata come quella di tutti i bambini. Motivo per cui starebbe pensando di iscrivere George ad un college diverso rispetto a quello che hanno sempre frequentato i reali inglesi.

Da tradizione, infatti, tutti i membri della Royal Family frequentano il rigido college di Eton, scuola in cui hanno studiato anche William e Harry ma per George, la Principessa Kate vorrebbe un istituto più morbido in cui il primogenito possa trascorrere anche dei momenti spensierati instaurando rapporti amichevoli con gli altri studenti. La Middleton avrebbe così messo gli occhi sul college di Gordonstoun in Scozia.

“La principessa, infatti, quando ha studiato presso il suo primo college Downe House collegio femminile che abbandonò a metà del primo semestre, è stata vittima di bullismo e non vorrebbe mai che i suoi figli provassero lo stesso dolore”, ha dichiarato un insider al Touch Weekly.

La scelta definitiva avverrà solo l’anno prossimo quando George concluderà il percorso scolastico alla Lambrook School nel Berkshire, ma secondo voci di corridoio, pare che il Principe William abbia già deciso e che Kate non potrà fare nulla per cambiare il destino del primogenito.