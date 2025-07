In questo arco di tempo, la serie Mediaset si concentra su dinamiche intricate tra i protagonisti, svelando nuovi segreti.

Tra le colline della tenuta di La Promessa si infittiscono le trame e le tensioni familiari che accompagneranno le puntate in onda dal 13 al 19 luglio 2025. In questo arco di tempo, la serie Mediaset si concentra su dinamiche intricate tra i protagonisti, svelando nuovi segreti e complicazioni che metteranno a dura prova i legami di sangue e di lealtà.

Nuove alleanze e ricatti nella tenuta di La Promessa

Il sergente Burdina ha liberato Rómulo, accolto calorosamente da tutti gli abitanti della tenuta. Tuttavia, la tranquillità è lontana: il Conte de Ayala esercita un forte ricatto su Lorenzo, costringendolo a schierarsi dalla sua parte in un gioco di potere che coinvolge anche Cruz. Quest’ultimo incarica infatti Lorenzo di scoprire chi sia il responsabile della diffusione di voci sull’infedeltà del Marchese Alonso, un’indagine che si rivela essere solo la punta dell’iceberg.

Nel frattempo, Pelayo confida a Ricardo un gesto oscuro: ha aiutato Catalina a raggiungere Rómulo in cella con l’intento di farle perdere il bambino, un segreto che potrebbe scuotere profondamente la famiglia. La situazione si complica ulteriormente quando Marcelo teme la reazione di Rómulo in seguito alla scoperta di un legame di sangue inaspettato: Teresa è infatti sua sorella. Intanto, Maria, tormentata dai dubbi su Salvador, decide di rivolgersi al prete per trovare una guida spirituale.

La situazione economica di Manuel appare precaria dopo aver corrotto Burdina con tutti i suoi risparmi per far archiviare il caso di Rómulo. Nonostante ciò, i genitori di Manuel sembrano aver già preso una decisione importante, che potrebbe cambiare il destino del giovane. Cruz e Alonso sembrano disposti a ascoltare Manuel e propongono un incontro a quattro, che Manuel accetta con fiducia, inconsapevole della reazione di Jana, il cui atteggiamento suscita in lui confusione e timore.

Maria Fernandez continua a essere tormentata dal sospetto che Salvador l’abbia tradita, mentre Candela si muove di nascosto verso Luján per scoprire la verità sull’episodio avvenuto durante la festa a Vinegro tra Salvador e Martita. Nel frattempo, Santos, seguendo il consiglio di Petra, cerca di migliorare il rapporto con suo padre, ma si rende conto di quanto sia difficile mantenere una facciata di tranquillità.

La decisione di Curro di essere onesto con Martina porta alla fine della loro relazione, un colpo emotivo che si aggiunge alla già tesa atmosfera familiare. La duchessa de Carril fa ritorno alla tenuta dopo una lunga assenza, ma le sue spiegazioni non conquistano la fiducia degli abitanti della tenuta.

La proposta dei marchesi induce Jana a prendere tempo, scatenando l’indignazione della coppia. Manuel, esasperato, discute con lei senza riuscire a comprendere le sue esitazioni, mentre Alonso permette ad Ayala di restare a La Promessa ma lo mette in guardia: non è ben visto da nessuno.