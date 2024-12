La Promessa, Jimena si presenta alla tenuta inaspettatamente: tensione alle stelle

La Promessa: Jimena si presenta alla tenuta e cambia tutto. La tensione sarà incontenibile, quello che accadrà sarà inaspettato.

Continua il grande successo della fiction La Promessa, in onda su Canale 5. La soap iberica è approdata in Italia il 29 maggio del 2023 e, da quel momento ha riscosso un incredibile successo. Trattasi di un prodotto drammatico, giallo e romantico, composto da 166 episodi.

Nella Spagna del 1913 una donna viene assunta alla tenuta La Promessa dopo aver salvato la vita al figlio dei proprietari. In realtà cerca vendetta per la morte della madre e del fratello. La soap è stata molto acclamata dalla critica che ha osannato la magistrale interpretazione degli attori e delle attrici, le scenografie e la musica.

La Promessa, Jimena andrà alla tenuta e accadrà di tutto

I telespettatori italiani sono letteralmente pazzi della serie ed è per questo che cercano quotidianamente in rete le anticipazioni. Prima di addentrarci negli spoiler è opportuno però fare un passo indietro, per poter comprendere meglio cosa accadrà nelle prossime puntate.

Virtudes ha fatto un disastro durante il colloquio con Pia. Spera che nonostante il misfatto abbia ancora la possibilità di lavorare alla tenuta. Simona era molto preoccupata per sua figlia, Salvador e Maria invece si sono riappacificati e lui ha organizzato una sorpresa romantica.

Ha chiesto dunque l’aiuto di Jana e Lope per organizzare una cena a sorpresa. Nella puntata che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024, Curro riuscirà a farsi raccontare da Don Alonso qualcosa in più su sua madre, mentre Jana vorrebbe partecipare al loro prossimo incontro.

Cruz nel frattempo ordinerà a Petra di disfarsi dell’abito da sposa di Catalina, Ayala esorterà la cameriera a fare come la marchesa le chiede, affinché non sospetti del loro piano. Pelayo chiederà a Catalina di accogliere Don Lorenzo nel loro progetto delle marmellate, mentre Maria riceverà con entusiasmo la sorpresa di Salvador.

L’evento però non si concluderà come avrebbe desiderato il giovane. Jana giurerà ad Abel di non aver mai sfruttato la loro relazione per suscitare gelosia in Manuel, quest’ultimo è tornato a casa e cercherà di fare chiarezza su quanto è accaduto. Rifletterà a lungo sulla triste realtà di non poter vivere il suo amore con Jana.

Jimena andrà alla tenuta ed inaspettatamente la tensione esploderà. Cosa vorrà fare? Perché è di nuovo alla tenuta? Se lo chiedono in tanti, ma per il momento i telespettatori devono tenere a bada la curiosità ed attendere ulteriori sviluppi. Ciò che è certo è che da questo momento in poi tutto cambierà.