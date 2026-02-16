La Rai alle prese in questo momento con il caso Paolo Petracca, il direttore di Rai Sport che ha condotto la diretta dell’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina inanellando una gaffe dopo l’altra, sta preparando il ritorno sugli schermi di due trasmissioni che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno fatto la storia della tv.

Si tratta di “Stranamore”, il programma portato al successo su Canale 5 da Alberto Castagna a metà degli anni Novanta. La trasmissione dovrebbe andare in onda di domenica sera: a volerla sulla tv di Stato è il direttore del daytime Angelo Mellone. Prima di questo ritorno c’era stato negli anni scorsi il lancio di qualosa di simile condotto da Lorena Bianchetti che però non ha ebbe molta fortuna.

E stando a quello che scrive Repubblica in un articolo titolato “il vecchio che avanza”, ci potrebbe essere il reboot anche di un altro programma storico. Si tratta del Gioco delle Coppie, la trasmissione questa volta degli anni Ottanta, sempre andata in onda all’epoca sulle reti Fininvest e condotta da Marco Predolin.