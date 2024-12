Mediaset, perché il GF va in onda questa sera: c’entra Ballando con le Stelle

Questa sera, a sorpresa, il Grande Fratello andrà in onda in prima serata: perché sul futuro del GF pesa anche Ballando con le Stelle.

Nelle scorse ore, a sorpresa, Mediaset ha deciso di cancellare la serata evento de Il Volo e rilanciare, il sabato sera in prima serata, il Grande Fratello. Si tratta dell’ennesima giravolta di Cologno Monzese che ha più volte, in questa stagione, cambiato la programmazione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Questa edizione del GF, tornata al cast formato da vip e nip, continua a deludere i vertici Mediaset in termini di share. L’esperimento dello scorso sabato sera, contro Ballando con le Stelle su Rai Uno, non ha prodotto gli effetti sperati, anzi. In questi giorni, la produzione del reality ha deciso di correre ai ripari facendo entrare diversi vip nella casa più spiata d’Italia.

GF, perché andrà in onda questa sera

Nelle ultime ore, come accennato, sono stati annunciati diversi ingressi nella casa del GF: il più atteso arriverà proprio questa sera, con l’ex gieffina e conduttrice Stefania Orlando che varcherà la porta rossa. Ma questa edizione continua a ricevere critiche da parte dei fan storici del programma: le dinamiche interne alla casa, in particolar modo le vicende legate a Shaila, Lorenzo e Javier, sono state messe sotto accusa sui social. I telespettatori accusano gli autori di voler “forzare” su determinate dinamiche – che ottengono maggiore visibilità durante la puntata serale – sino quasi a “falsarle”. Ma sarà davvero così?

In questo contesto, i continui spostamenti di programmazione non fanno altro che allarmare non solo i fan, ma anche gli inquilini. Nei giorni scorsi, senza tentennamenti di sorta, Jessica Morlacchi ha spiegato chiaramente agli altri colleghi che i numerosi ingressi degli ultimi giorni rappresentano una risposta al calo di ascolti. E, dunque, perché andrà in onda di nuovo di sabato sera, confermando il doppio appuntamento, anche ravvicinato, con lunedì? Incredibile a dirsi ma c’entra Ballando con le Stelle.

Nelle scorse settimane, a scontrarsi con un o dei programmi più famosi del piccolo schermo, è stata l’altrettanto famosa trasmissione Tu Si Que Vales. Ma il tentativo fatto da Mediaset con il GF non ha riprodotto gli stessi risultati e Ballando con le Stelle ha vinto agilmente la sfida. Questa sera, però, su Rai Uno non andrà in onda il programma condotto da Milly Carlucci: su Rai Uno, infatti, andrà in onda l’inaugurazione della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano. E a condurre sarà la stessa Carlucci, che presenterà l’allestimento La forza del destino, diretto dal maestro Riccardo Chailly.

Dunque, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini andrà in onda questa sera senza scontrarsi con Ballando con le Stelle. Ma riuscirà ad “approfittarne” il reality di Canale 5? Se i dati dovessero segnare ancora una sconfitta in prima serata, Mediaset potrebbe correre ai ripari: da una parte c’è la possibilità di sostituire Signorini, ipotesi più remota, visto che il cast è stato scelto proprio del conduttore. Dall’altra, più plausibile, la possibilità di far terminare prima il reality, non a marzo dunque ma a metà gennaio.