Helena Prestes torna a far parlare di sé, non solo per la sua recente uscita dalla casa del Grande Fratello.

Continua l’attenzione mediatica sull‘influencer brasiliana che ha pagato a caro prezzo il furibondo litigio che ha avuto la sera dell’ 8 gennaio con Jessica Morlacchi. Com’è noto ormai, l’ex cantante dei Gazosa non ha accettato la punizione della nomination, decidendo di lasciare di sua volontà e anticipatamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes seppur rimasta in gioco, ha perso alle nomination e oggi a tutti gli effetti è un ex concorrente del programma. Tuttavia lasciare di punto e in bianco una casa dopo mesi, in cui si è convissuti a fianco ad altre persone con conseguente nascita di dinamiche profonde, legami, cose irrisolte non può concludersi con una semplice uscita.

E’ per questo motivo che nella recente puntata Alfonso Signorini ha permesso alla modella di rientrare per qualche minuto in quella che fino a qualche tempo fa è stata la sua dimora, per farle togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Helena Prestes lancia un messaggio in codice: i fan se ne sono accorti

Helena Prestes non se l’è fatto dire due volte e si è subito scagliata verbalmente contro Lorenzo Spolverato, nota nolente di tutta la sua esperienza in questo viaggio surreale del Grande Fratello. È stato in questo frangente che il pubblico ha notato una frase molto particolare e carica di significato. Helena infatti, prima di salutare il modello milanese, dopo una discussione molto accesa ha lanciato quello che tutti descrivono come un messaggio in codice:

“Spero che prendi questi soldi e te ne pentirai, secondo me. Viva l’Argentina! Ciao Lorenzo, non me ne frega niente!”. Queste le parole la modella ha lasciato all’interno della casa prima di uscire dalla porta rossa. A cosa si stava riferendo? Secondo le indiscrezioni le sue parole si riferivano a Javier Martinez che è stato sempre rivale di Lorenzo , chiamato anche Mariano. Si presume che alla modella sia stato vietato di fare il suo nome e di conseguenza lei si sarebbe adoperata di ingegno per tirarlo comunque in ballo. In questo modo non avrebbe violato il regolamento.

Ma il momento di Helena Prestes non è finito di certo qui. La modella brasiliana in studio ha anche affrontato Jessica Morlacchi, la quale si è rifiutata di scusarsi con lei per aver avuto un comportamento spiacevole, sostenendo che le azioni di Helena sono state più gravi delle sue parole. La cantante ha però ammesso di vergognarsi per essere arrivata a mostrare “la parte peggiore” di sé.