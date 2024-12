E’ uno dei tronisti più discussi negli ultimi giorni, di Uomini e Donne. Chi è Michele Longobardi? Conosciamolo meglio

Il mondo di Uomini e Donne si è arricchito seppur per poco tempo di un nuovo protagonista: Michele Longobardi. Bello, determinato e dal fascino irresistibile, il tronista ha catalizzato l’attenzione del pubblico per il suo modo di approcciarsi alle sue corteggiatrici.

Purtroppo le recenti anticipazioni non sono state molto rassicuranti: Michele risulta al centro di una polemica per un suo comportamento non conforme alle regole del dating show di Maria De Filippi. La notizia, divulgata da Lorenzo Pugnaloni ha fatto il giro del web e sta tenendo con il fiato sospeso tutte le sue fan.

In attesa di saperne di più, scopriamo tutto su di lui: dalla carriera al passato sentimentale, passando per i dettagli più personali della sua vita.

Una ragazzo che ha vissuto un momento difficile

Michele Longobardi è nato il 10 agosto 1996 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Forse non tutti sanno che per lui non si tratta della “prima volta” a Uomini e Donne. La sua prima comparsa negli studi di Canale 5 infatti è avvenuta nella passata edizione, quando ha partecipato come corteggiatore della tronista Manuela Carriero. Nonostante un inizio promettente, ha interrotto la frequentazione per incompatibilità caratteriali.

Sarà anche per questo motivo che Queen Mary l’ha richiamato offrendogli il trono? Michele infatti è tornato, deciso a trovare una compagna che condivida la sua visione della vita. Come lui stesso ha raccontato nella presentazione ha vissuto un’infanzia complicata a causa della separazione dei genitori, avvenuta quando aveva solo 7 anni.

Questa esperienza lo ha segnato profondamente, causandogli attacchi di panico e problemi di autostima durante l’adolescenza. Michele infatti aveva raggiunto un peso di 110 kg e ha affrontato con difficoltà i rapporti sociali, inclusi quelli con le ragazze: È stato un periodo difficile fino ai 24 anni, ma non mi sono mai pianto addosso”. Il giovane si è rimboccato le maniche e adesso ha acquisito una grande sicurezza dopo tanto lavoro fatto su di sé: “È stato un periodo che mi ha tolto tanto ma mi ha dato tantissimo. Mi piace ostentare la mia sicurezza perché mi è costata tanto e ne vado fiero. Mi è rimasta la paura del tempo che scorre”.

Oggi si presenta come un uomo consapevole del proprio aspetto e con una personalità magnetica. Michele è molto attivo su Instagram, dove condivide scatti della sua quotidianità. La sua pagina è seguita da numerosi fan, che interagiscono con like e commenti.

Nonostante la sua determinazione, il fascino e un percorso personale complesso, che lo rende interessante agli occhi del pubblico, recentemente, secondo le anticipazioni dello show, ha infranto le regole di Uomini e Donne creando un profilo falso su Instagram per contattare di nascosto le sue corteggiatrici. Le puntate che raccontano ciò non sono ancora andate in onda e il pubblico aspetta per saperne di più.