My Home My Destiny, cambia tutto: la decisione di Mediaset fa infuriare i fan

My Home My Destiny: i dirigenti Mediaset hanno deciso, la scelta ha fatto infuriare i fan.

I dirigenti di casa Mediaset hanno operato un cambio repentino, le motivazioni alla base di questa scelta sono probabilmente da ricondurre ad esigenze contingenti che, hanno indotto loro a muoversi in tal senso. Nella guerra degli ascolti, infatti, qualsiasi manovra deve essere operata in modo celere e, cercando di anticipare le mosse degli avversari.

Solo così il colosso Mediaset può assicurarsi la vittoria sul competitor numero uno: la Rai. Di certo, i telespettatori più affezionati all’una e all’altra rete avranno constatato che, ambedue le aziende hanno cambiato nel corso delle ultime settimane la programmazione di alcuni slot. Il motivo, come accennato, è da imputare all’esigenza di assicurarsi risultati ottimali, posticipando, eliminando o anticipando la messa in onda di alcuni prodotti.

My Home My Destiny: la decisione di Mediaset fa infuriare i fan

È avvenuto anche per la amatissima fiction televisiva My Home My Destiny 2 che, ha subito un cambio programmazione. L’appuntamento con la soap è stato confermato nella fascia pomeridiana, ma a differenza di quanto è avvenuto a novembre, tornerà in onda immediatamente dopo il daytime di Amici 24.

Sembrerebbe che tale cambio sia la conseguenza della chiusura anticipata de La talpa 4 in prime time, dunque la soap opera andrà in onda circa 10 minuti in più al giorno rispetto al passato. Gioiscono i fan della fiction, mentre sono scettici e titubanti coloro che speravano di poter seguire sino alla fine il reality game condotto da Diletta Leotta.

Gli ascolti si sono rivelati bassi, tanto che i vertici dell’azienda hanno proceduto con lo stop anticipato. A partire dal 26 novembre, dunque, non andrà più in onda la striscia quotidiana del reality e, la soap opera turca tornerà protagonista. La fiction ha riscosso un incredibile successo sin dal suo esordio, l’intuizione dei vertici del Biscione che hanno puntato ormai da circa tre anni sulla messa in onda dei prodotti made in Turchia, si è rivelata vincente.

Si ipotizza che anche per il 2025, i dirigenti Mediaset possano portare su Canale 5 nuove fiction turche. Difatti, come accennato, i dirigenti stanno vagliando ogni opzione per riscuotere il massimo dei consensi e, dunque, accaparrarsi la vittoria nella spietata guerra Auditel. Non resta che attendere l’arrivo del nuovo anno per scoprire quali ed allettanti serie andranno in onda. Di certo, ci saranno delle grandi sorprese.