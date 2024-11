Myrta Merlino, scivolone senza precedenti a Pomeriggio Cinque: cala in gelo in studio

Confusione a Pomeriggio Cinque: Myrta Merlino non le manda a dire e cerca di intervenire il prima possibile. Cosa è successo

Pomeriggio Cinque è uno dei programmi più seguiti di Mediaset e intrattiene il pubblico con approfondimenti dei casi della cronaca italiana ma anche con argomenti leggeri del gossip. Come il suo competitor (La Vita in diretta) anche il format condotto da Myrta Merlino va in onda in diretta e come in tutte le dirette gli imprevisti non mancano.

Quello che è certo è che la giornalista campana al suo secondo mandato risulta più sicura rispetto all’esordio dell’anno scorso, approdata nello studio di Mediaset come “sostituta” di Barbara D’Urso, ex padrona di casa del contenitore pomeridiano.

Myrta ha fatto breccia nel cuore degli italiani con il suo modo pacato ed elegante di porsi e ormai ha totalmente in mano lo show, diventato suo in tutto e per tutto. La recente puntata ha trattato il caso dell’omicidio di Silvia Nowak, con aggiornamenti forniti dall’inviato sul posto.

La reazione di Myrta Merlino davanti all’imprevisto in studio

Le dirette sono affrontate con estrema attenzione dai conduttori Tv. Grandi nomi della Tv come Myrta Merlino, Mara Venier o Alberto Matano sanno bene che di fronte a colpi di scena o imprevisti è necessario avere la prontezza di prendere in mano la situazione e gestirla al meglio per non provocare gaffe o momenti “morti” se così si può dire.

Quando si fanno collegamenti può capitare che le “attrezzature del mestiere” non funzionino come dovrebbero. Una cosa di questo tipo è accaduta proprio nella recente puntata di Pomeriggio Cinque.

Mentre Myrta Merlino si metteva in contatto con l’inviato è accaduto qualcosa di inaspettato: si è verificato un problema tecnico. L’audio di un servizio in sottofondo infatti ha sovrapposto la voce del giornalista che si trovava sul posto, lasciando la conduttrice perplessa.

La conduttrice ha commentato il problema tecnico, chiedendo alla regia di risolverlo e cercando di ristabilire il collegamento con l’inviato. “Sentivo una musica, ma non sentivo parlare Lorenzo…Dov’è? Mi sente?” Quest’ultimo, dopo essersi lamentato di non sentire la conduttrice inizialmente, ha ripreso il suo intervento. Dopo alcuni momenti di confusione, il problema è stato risolto, e il giornalista ha potuto fornire le ultime notizie sul caso.

Sul finire della puntata, la Merlino ha parlato del Grande Fratello, esprimendo la sua commozione per il ritiro di Enzo Paolo Turchi dal reality. Ha sottolineato la dignità e l’autenticità del ballerino, lodando il contributo umano che ha portato durante il suo tempo nella casa. L’episodio si è concluso con i saluti di rito della conduttrice al pubblico.