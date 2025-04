Cicogna in arrivo per una delle coppie più amate di Uomini e Donne? I fan notano un pancino sospetto in una foto.

Momento magico per alcune coppie nate nello studio di Uomini e Donne che farà compagnia ai telespettatori fino al 23 maggio 2025, come anticipa Lorenzo Pugnaloni per poi tornare in onda, dopo la pausa estiva, a settembre. In attesa di scoprire se si formerà una nuova coppia con la scelta di Gianmarco Steri, ci sono altre coppie che stanno per coronare il loro sogno d’amore. A maggio, infatti, si sposeranno Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, genitori della piccola Allegra mentre il 31 luglio convoleranno a nozze Paolo Crivellin e Angela Caloisi, insieme da diversi anni.

Diventeranno genitori di un maschietto, invece, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone il cui amore è nato nel parterre del trono over. C’è, tuttavia, un’altra giovane coppia che potrebbe allargare presto la famiglia. A scatenare i rumors, infatti, è stata una foto in cui i fan hanno notato un dettaglio sospetto.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga? Una foto di Raffaella e Brando scatena tutto

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, si è formata la coppia composta dall’ex tronista Brando Ephrikian e dall’ex corteggiatrice Raffaella Scuotto. La loro scelta è stata una delle più attese e amate dal pubblico che, a distanza di un anno, continua a seguire la coppia sui social con molto interesse. Tra vari alti e bassi, tra gelosie e rotture momentanee, Brando e Raffaella hanno festeggiato il primo anniversario.

Dopo essere tornati insieme in seguito ad una crisi importante, pur vivendo ancora in due città diverse, Brando e raffaella cercano di trascorrere tanto tempo insieme. In occasione della Pasqua, l’ex tronista ha raggiunto la fidanzata a Napoli trascorrendo con lei, la sua famiglia e i suoi amici giorni bellissimi.

La coppia ha documentato il tutto con una serie di foto pubblicate sui social e, tra le tante immagini, i fan ne hanno notata una in cui si intravede un piccolo pancino.

Deianira Marzano ha pubblicato, tra le storie del suo profilo Instagram, la foto che vedete qui in alto da cui spunta un pancino sospetto come fanno notare i fan all’esperta di gossip. Si tratta, naturalmente, di un’ipotesi. Brando e Raffaella, super innamorati, non commentano la notizia che, tuttavia, sta facendo sognare i fan, sempre più innamorati della coppia nata nello studio del programma di Maria De Filippi.