Perchè Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: da chi sarà sostituita

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: la giornalista e conduttrice televisiva è stata sostituita.

È tempo di cambiamenti in casa Mediaset: infatti i vertici del Biscione stanno procedendo con dei cambi di programmazione e di palinsesto repentini. Le modifiche concernono alcuni dei talk, dei reality show, dei programmi di intrattenimento più amati, ragione per la quale, i telespettatori hanno storto il naso.

Proprio in queste ore è infatti divampata la polemica a causa di una news che concerne Myrta Merlino, amatissimo volto di casa Mediaset. La giornalista e conduttrice televisiva è al timone ormai da circa un anno di Pomeriggio 5, ha raccolto il testimone di Barbara D’Urso e si è messa in gioco con professionalità.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: chi prende il suo posto

Oggi, è molto apprezzata dai telespettatori che di lei ammirano l’assertività e la capacità di comunicare in modo risoluto e rispettoso. L’affetto nutrito dai telespettatori nei confronti del talk condotto dalla Merlino è alto, ecco perché quando è circolata l’indiscrezione della sua repentina sostituzione, in molti sono stati pervasi da un sentimento di incredulità.

Eppure, sebbene Pomeriggio 5 mieta consensi quotidianamente, i dirigenti di casa di Mediaset hanno operato le modifiche. Ma perché hanno preso questa decisione? Ebbene, in occasione delle festività natalizie, i dirigenti hanno modificato il palinsesto, Pomeriggio 5 andrà in onda, ma non ci sarà Myrta Merlino.

Giuseppe Candela attraverso la sua rubrica di news su Dagospia ha infatti rivelato che, la Merlino saluterà il pubblico prima delle festività, l’ultima puntata andrà in onda infatti venerdì 13 dicembre. La giornalista e conduttrice televisiva tornerà su Canale 5, alla guida del rotocalco pomeridiano, martedì 7 gennaio. Prenderà dunque tre settimane di riposo.

“Quella stakanovista di Myrta Merlino saluterà la conduzione di Pomeriggio 5 venerdì 13 dicembre. La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane. Si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio”. Chi prenderà il suo posto durante l’assenza?

In base alle indiscrezioni riportate su Dagospia, sembrerebbe che Myrta Merlino possa essere sostituita dal giornalista Dario Maltese, il quale già nella scorsa estate ha condotto Morning News, sostituendo Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Giuseppe Candela ha poi fornito delle informazioni circa le possibili novità che potrebbero far capolino a partire dalla prossima stagione televisiva. Si vocifera infatti che, Myrta Merlino potrebbe essere sostituita.

Trattasi di rumors e, occorre precisare che ogni anno circolano indiscrezioni in tal senso, ma che non sempre si concretizzano. Bisogna dunque attendere per scoprire chi ci sarà al timone della prossima edizione di Pomeriggio 5.