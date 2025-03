Pietro Genuardi è stato un attore italiano di grande talento, noto per la sua versatilità e il suo carisma. Nato a Milano il 26 maggio 1962, ha sempre dimostrato una profonda passione per le arti performative. Dopo aver conseguito il diploma al prestigioso Piccolo Teatro di Milano nel 1987, Genuardi ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo che lo ha visto emergere come uno dei volti più riconoscibili della televisione e del cinema italiano.

I primi passi nel cinema

Il debutto di Genuardi avviene nel 1989 con il film dell’orrore “Le porte dell’inferno”. Questo esordio segna l’inizio di una carriera caratterizzata da ruoli in opere di genere simile, come:

“Paganini Horror” “Killer Crocodile”

Negli anni ’90, l’attore si cimenta in una varietà di ruoli, spaziando dalla commedia al dramma, dimostrando la sua capacità di adattarsi a diversi stili narrativi. Tra i film significativi di quel periodo ci sono “Facciamo fiesta” e “Naja”.

La consacrazione nelle soap opera

Con il passare del tempo, Genuardi trova un nuovo palcoscenico nelle soap opera, diventando un volto familiare per il pubblico italiano. A partire dal 1999, interpreta Michele Nanni in “Vivere”, per poi continuare la sua carriera con il celebre personaggio di Ivan Bennini in “Centovetrine”, un ruolo che ricopre fino al 2014. Durante questo periodo, non dimentica di dedicarsi a progetti cinematografici come “Bastardi” (2008), dove condivide il set con attori di fama come Franco Nero e Giancarlo Giannini.

Un artista versatile e impegnato

Negli anni successivi, Genuardi continua a lavorare in diversi generi, dalle commedie come “Un’insolita vendemmia” e “Mi rifaccio il trullo”, ai drammi storici come “Il destino degli uomini”. Nel 2019, entra nel cast della soap opera “Il paradiso delle signore”, interpretando Armando Ferraris, un personaggio che si è guadagnato l’affetto del pubblico. In parallelo, partecipa a progetti come il film “Show me what you got”, un’opera indipendente che gli consente di collaborare con un cast internazionale.

La vita privata di Pietro Genuardi è caratterizzata da relazioni significative, tra cui il matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta, da cui nasce il figlio Jacopo. Dopo una relazione con la collega Valentina Botto, nel 2020 trova l’amore con Linda Ascierto, assistente di volo. Tuttavia, la sua vita è segnata da una sfida imprevista: nel 2024, Genuardi annuncia di essere affetto da una grave malattia del sangue, che richiede un lungo percorso di cure e un trapianto di midollo. Nonostante le difficoltà, il suo spirito rimane indomito, e si rivolge ai fan chiedendo sostegno e affetto.

Purtroppo, Pietro Genuardi ci lascia il 14 marzo 2025, dopo una battaglia coraggiosa contro la malattia. La sua eredità artistica, segnata da ruoli indimenticabili e dalla sua passione per la recitazione, continuerà a vivere nei cuori di quanti lo hanno ammirato e amato. La sua storia è un esempio di dedizione e talento, che rimarrà sempre impressa nella memoria collettiva del cinema italiano.